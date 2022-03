Flavia Vento, il video dell’abbandono a La Pupa e il Secchione/ Telefona la D’Urso e…

Ormai è ufficiale che Flavia Vento abbia abbandonato La Pupa e il Secchione show 2022. Si tratta del quinto reality che la showgirl abbandona dopo soli pochissimi giorni di permanenza. Nella puntata che andrà in onda domani, 29 marzo, su Italia 1, Barbara D’Urso spiegherà meglio i motivi di questo abbandono; tuttavia i canali social ufficiali de La Pupa e il Secchione Show hanno già diffuso un breve filmato che anticipa qualche immagine dell’uscita di scena della Vento in villa.

In questo, Flavia appare disperata dopo aver saputo di dover dormire nello sgabuzzino. La showgirl è incontenibile e, dopo un momento di crisi, decide di dormire sul divano, nel soggiorno della villa. A nulla serve l’intervento di Aristide Malnati che, in un frangente, cerca di convincerla a raggiungerlo in camera.

Flavia Vento, il video dell’abbandono a La Pupa e il Secchione Show 2022

Subito dopo, il video ci mostra Flavia Vento pronta a lasciare la villa. La concorrente chiama al telefono Barbara D’Urso, alla quale annuncia tra le lacrime la sua decisione e dichiara: “Io non sono fatta per questi reality!” Intanto si attende domani la sostituta di Flavia Vento: “Essendo andata via Flavia purtroppo Aristide è rimasto da solo e quindi Martedì faremo entrare una nuova pupa. E non sapete che pupa! Diciamo che abbiamo una pupa che è già stata vista, che è in televisione spesso. Entrerà una puperissimerrima che è stata in tv spesso.”, ha rivelato la D’Urso in diretta su Canale 5.

