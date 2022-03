Flavia Vento incontra Tom Cruise ma è Aristide Malnati/ Nasce nuova coppia!

Barbara D’Urso lo aveva accennato in una delle scorse puntate di Pomeriggio 5: “Aristide Malnati farà un ingresso particolare a La Pupa e il secchione”, e così è stato. Nessuno però si sarebbe aspettato che Aristide sarebbe arrivato a bordo di una moto, tutto vestito di pelle per assomigliare quanto più possibile a Tom Cruise. È infatti nei panni del celebre attore che il secchione per eccellenza è arrivato nella villa de La Pupa e il secchione 2022, incontrando la sua pupa: Flavia Vento. Chi ha seguito le ultime vicende che la riguardano saprà che la Vento per mesi è stata certa di chattare e sentire proprio Tom Cruise quando, in realtà, dall’altra parte del telefono c’era un truffatore. Eppure ancora oggi la Vento spera e un po’ crede che a scriverle fosse davvero la star hollywoodiana. Di certo ci regalerà qualche perla nel corso di questa nuova avventura, magari svelando qualche altro retroscena di quei mesi ‘da favola’, come lei ha dichiarato in precedenza.

Flavia Vento, chi è la concorrente La Pupa e Secchione Show/ Dai problemi con l'alcol alla rinascita..

Flavia vento, i suoi fidanzati: da Bentivoglio a Totti/ Tom Cruise? "Non lo voglio denunciare..."
Flavia Vento "Ho dimenticato Tom Cruise"/ "No vax? Io credo nei vaccini, ma ora..."

