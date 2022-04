Flavia Vento: “La Pupa e il Secchione? Voglio rientrare!”/ “Mi vesto da Cleopatra e…”

Flavia Vento è intervenuta in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Pomeriggio Cinque”, con particolare riferimento alla puntata dello show di Barbara D’Urso andata in onda oggi, lunedì 18 aprile 2022. In prima battuta, la showgirl ha detto di essere desiderosa di sapere chi si celi dietro al presunto profilo fake di Tom Cruise e non nasconde di sperare che sia proprio l’attore hollywoodiano a gestire quell’account: “Si sta avvicinando la data dell’uscita al cinema di Top Gun a maggio. Vorrei andare a vederlo e vorrei tanto capire chi è che mi scriveva. Peraltro, Tom Cruise vero segue me su Twitter, vede le mie cose, quindi…”.

FLAVIA VENTO: “FATEMI RIENTRARE A LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW!”

Successivamente, Flavia Vento ha lanciato nuovamente l’appello, chiedendo di essere reintegrata nel cast de “La Pupa e il Secchione Show”, nonostante sia stata lei a ritirarsi dal reality nelle settimane antecedenti: “Vorrei rientrare nella villa della Pupa – ha ammesso candidamente ai microfoni di ‘Pomeriggio Cinque’ –. Sta di fatto che è sempre la giuria a scegliere… Domani per provare a convincerla volevo fare un balletto egiziano vestita da Cleopatra, con Aristide vestito da mummia, considerato il suo soprannome. Barbara, di’ al tuo regista di cercare una musica dell’Antico Egitto…”.

