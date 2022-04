Flavia Vento non si arrende: “Tom Cruise mi segue su Twitter”/ “È quello vero!”

Flavia Vento non si arrende. La showgirl, tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione show 2022, torna a far parlar di se per la discussa questione che coinvolge anche l’attore hollywoodiano Tom Cruise. Qualche tempo fa la Vento ha rivelato di aver chattato per circa sei mesi con un uomo credendo fosse proprio Cruise, questo fino a quanto le sono stati chiesti dei soldi e ha compreso di essere vittima di una truffa.

Eppure ad oggi Flavia è convinta che quello che ha iniziato a seguirla su Twitter sia davvero Tom Cruise. Ne ha parlato a Pomeriggio Cinque, spiegando: “Mi segue su Twitter. Sì Tom quello reale è un mio follower. Segue me e vede le mie cose. Vi manderò lo screen per farvi vedere che mi segue davvero”.

Flavia Vento insiste: “Il vero Tom Cruise mi segue su Twitter”, poi…

Il racconto di Flavia Vento non si è fermato qui. “C’è un mio tweet in cui sono vestita da sirena. L’ho scritto a Tom, a Tom Cruise vero – ha rivelato ancora la showgirl -. Si sta avvicinando la data in cui uscirà il suo nuovo film, sta per uscire Top Gun a maggio. Quindi io vorrei tanto andare a vedere questo film bellissimo. Poi soprattutto vorrei tanto capire chi è che mi scriveva spacciandosi per lui, visto che ho ancora molti dubbi”, ha detto. Stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano, Flavia avrebbe poi pubblicato un tweet in cui dimostra di essere seguita dal vero Tom Cruise su Twitter, un messaggio che, tuttavia, al momento pare sia stato cancellato.

