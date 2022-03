Flavia Vento, perché si è ritirata da La Pupa e il Secchione Show?/ “Non sono portate per questi reality”

Flavia Vento perchè si è ritirata da La Pupa e il Secchione Show? La showgirl continua a collezionare ritiri da record nei reality show! Dopo il ritiro da La Fattoria, la Vento si è ritirata per ben due volte anche da L’Isola dei Famosi fino al record: 1 solo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò, Barbara d’Urso ha puntato su di lei per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, ma anche questa volta la Vento si è ritirata dal gioco. Dopo la seconda puntata del programma, la coppia formata da Flavia Vento e Aristide Malnati ha perso la sfida del bagno di cultura, ma nonostante ciò la D’Urso aveva richiesto di non eliminarli ma di farli restare in gioco ancora una settimana.

Flavia Vento, il video dell'abbandono a La Pupa e il Secchione/ Telefona la D'Urso e…

A spiegarlo è stata proprio la conduttrice: “avevo chiesto di farla rimanere una settimana, ma senza eliminazione, ma doveva dormire nello sgabuzzo insieme ad Aristide Malnati. Lei ha iniziato a dare segni di cedimento. Prima ha cercato di dormire fuori nel giardino, poi ha fatto le valigie. La situazione attuale è che vorrebbe abbandonare anche questo reality”.

Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione show/ D'Urso: "È già a casa"

Flavia Vento e il ritiro da La Pupa e il Secchione Show

Niente da fare: Flavia Vento si è ritirata anche da La Pupa e il Secchione Show. Dopo soli 8 giorni di permanenza nel reality di Italia 1 la pupa ha deciso di lasciare il gioco. La conferma è arrivata da Barbara d’Urso durante la diretta di Pomeriggio Cinque: “si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni. Lei è già andata a casa. La motivazione, in realtà, non è la mancanza dei suoi cani. Ho tentato di tutto. I motivi poi li spiegheremo martedì. Non sono arrabbiata, perché come fai ad arrabbiarti con Flavia”.

La showgirl ha avuto una vera e propria crisi dopo la puntata. “Appena entrata nello sgabuzzo, intorno alle due e mezza, ha iniziato a dare segni di cedimento” – ha detto Barbara d’Urso – “prima ha cercato di dormire in giardino, poi alla fine ha fatto le valigie. La situazione attuale è che Flavia vorrebbe abbandonare anche questo reality”. La Vento non voleva dormire nello sgabuzzo: “io, comunque, domani mattina me ne vado via perché nello sgabuzzo non ci sto. Dovrei dormire così?”. Aristide ha cercato di rassicurarla, ma lei ha detto: “lasciami stare perché mi girano i coglxxni”. Alla fine ha fatto la valigia ed è andata via: “non sono portate per questi reality”.

Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione?/ Valigie fatte, "Nuova crisi stanotte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA