Flavia Vento/ Perché si è ritirata dal Grande Fratello Vip 2020? La verità è che…

Flavia Vento ha resistito solo poche ore nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Qualcuno aveva già ventilato questa ipotesi, visto che in precedenza ha partecipato ad altri reality da cui ha preferito andare via prima del tempo. La Vento però ha deciso di fare un passo in più e ha già annunciato di percorrere strade legali, soprattutto contro Amedeo Venza. “Non so chi sia”, ha dichiarato, “mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo. Sono tornata a casa ora lo denuncio, che schifo”. A darle fastidio è stata una dichiarazione di Venza, in cui ha rivelato che l’ex concorrente si sarebbe trovata ancora in albergo e non a casa. Il tutto per partecipare alla puntata serale di questa sera.

Intanto si mormora già che i piani alti di Mediaset abbiano previsto come sostituta Cecilia Capriotti, che avrebbe sostenuto il provino assieme ad un folto gruppo di potenziali gieffini. A scriverlo è il settimanale Oggi, che parla di voci di corridoio che girano a Milano. Il provino della Capriotti sarebbe avvenuto pochi giorni fa e sarebbe in attesa di risposta.

Flavia Vento, cosa hanno detto i coinquilini?

Flavia Vento non ha lasciato un bel ricordo di sè durante le poche ore trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl infatti ha stupito i telespettatori e anche gli stessi inquilini con cui ha condiviso gli spazi. “Lei continuava a dirmi ‘Tu hai capito il motivo per cui me ne vado? Dai, hai capito vero? Ma dai, hai capito’. Poi si girava e se ne andava”, ha detto Andrea Zelletta, parlando con alcuni gieffini. Patrizia de Blanck avrebbe ben chiara la situazione, anche se il suo punto di vista è ‘corrotto’ dai tanti scontri già avvenuti in passato con la Vento. “Ma non sta bene lei“, ha sottolineato, “è chiaro che non sta per nulla bene. Io c’ho parlato e sembrava normale e invece…”.

D’accordo anche Dayane Mello, che ha aggiunto un altro dettaglio: “Io quando l’ho vista già all’entrata ho capito, mi ha guardato ed era persa”. Zelletta però ha rincalzato e ha rivelato che la Vento l’abbia guardato in modo strano, che fosse strana. “Non lo so se aveva preso dei medicamenti”, ha detto ancora la modella brasiliana, “ha uno sguardo molto strano, non lo so se ha bevuto tutta una bottiglia di vino”. Secondo Zelletta invece la colpa non è del vino: “Da quando si svegliava era così”.



