Flavia Vento piange per i cani al Grande Fratello Vip/ Video:”Sento che hanno bisogno..”

Flavia Vento è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip e ha già attirato l’attenzione di tutti. No, non stiamo parlando della sua storica performance nei panni di una sirena un po’ brilla a caccia di marinai, ma delle sue prime lacrime. Proprio mentre tutti si svegliano in casa, fanno colazione e poi si dedicano alle prime cure del mattino, Flavia Vento si ritrova in giardino con altri inquilini della casa, e ad un tratto scoppia in lacrime tutto per via dei suoi cani. Chi la segue sa bene che lei vive con i suoi numerosi cuccioli, gli stessi che spesso mostra anche in tv quando è in diretta dalla sua casa, ed è proprio per loro che adesso Flavia Vento piange.

FLAVIA VENTO IN LACRIME PER I SUOI CANI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

I singhiozzi non lasciano capire molto se non fosse che lei stessa poi prende fiato e spiega: “Piango per i miei cani, sento che hanno bisogno di me e io non ci sono…”. La sua sensibilità sicuramente le fa onore perché è davvero difficile dividersi dai propri “figli” anche se sono solo quelli a quattro zampe. Per fortuna la crisi è rientrata subito grazie ai suoi compagni di viaggio e, indossato il costume, la bella Flavia Vento ha fatto un tuffo in piscina dove si sta rilassando facendo una serie di vasche in solitaria per riflettere un po’.

Ecco il video del momento:





