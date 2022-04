Flavia Vento riammessa a La pupa e il secchione show 2022?/ Torna in studio e…

Dopo aver abbandonato la villa de La pupa e il secchione show 2022 per un problema personale, dopo aver spiegato in collegamento con Barbara D’Urso le sue motivazioni, Flavia Vento è pronta a tornare in studio per affrontare non solo il pubblico, ma soprattutto gli altri concorrenti e i giudici de La pupa e il secchione show 2022. La puntata tanto attesa del ritorno di Flavia Vento è quella che andrà in onda oggi, martedì 12 aprile, in prima serata su Italia 1. Un ritorno che avrà una doppia motivazione. Oltre a spiegare nuovamente il motivo che l’ha spinta ad abbandonare il programma, la Vento sarà la protagonista di una performance imperdibile.

Flavia Vento rientra a La Pupa e il Secchione?/ Appello alla D'Urso, lei "Martedì…"

“Stasera sarà la vostra sirena su Instala 1“, ha scritto la Vento su Twitter pubblicando una foto in cui appare vestita da serena, pronta per intornare il famoso suono delle sirene. Il ritorno in studio di Flavia Vento regalerà un colpo di scena per il reality?

Flavia Vento torna in gioco a La pupa e il secchione show 2022?

L’ironia e la schiettezza di Flavia Vento piacevano al pubblico de La pupa e il secchione show 2022 che, dopo la sua decisione di abbandonare, ora chiede a Barbara D’Urso di darle una nuova possibilità. Una richiesta che era stata fatta alla conduttrice anche durante la puntata di Pomeriggio 5 dell’8 aprile da Annalia Venezia: “Barbara ma non si può fare niente per farla rientrare in gioco? Ora che ha risolto i suoi problemi potrebbe tornare, abbiamo bisogno di lei!”.

FLAVIA VENTO, PERCHE' HA LASCIATO LA PUPA E IL SECCHIONE/ "Non credo che interessi.."

La D’Urso aveva spiegato che la riammissione della Vento non era vietata dal regolamento de La pupa e il secchione show 2022, ma un colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. La conduttrice potrebbe chiedere il parere favorevole o contrario degli altri concorrenti e poi decidere su quello che potrebbe essere il futuro di Flavia all’interno del reality.

LEGGI ANCHE:

La Pupa e il Secchione Show 2022, 3a puntata/ Eliminati, diretta: fuori Vera Miales!

© RIPRODUZIONE RISERVATA