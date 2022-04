Flavia Vento rientra a La Pupa e il Secchione?/ Appello alla D’Urso, lei “Martedì…”

Flavia Vento pronta a tornare in gioco a La Pupa e il Secchione show? L’ipotesi viene lanciata in diretta nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 in cui, ospite in collegamento, c’è proprio la showgirl che qualche giorno fa ha abbandonato l’ennesimo reality. In studio, però, chiarisce subito di essere ora più serena: “Il mio problema personale si è risolto nel migliore dei modi, quindi sono felice, serena e sono tornata a sorridere.” Ha dunque risolto ciò che, a suo dire, l’ha portata a decidere di abbandonare il programma.

FLAVIA VENTO, PERCHE' HA LASCIATO LA PUPA E IL SECCHIONE/ "Non credo che interessi.."

C’è però chi la attacca come Arianna David: “Ci vuole il rispetto per tutti quegli artisti che sono a casa e non riescono ad avere la tua fortuna di stare lì. Al pubblico non interessano i tuoi problemi, perché quando si lavora si lasciano alle spalle!”

Flavia Vento, possibile ritorno in gioco a La Pupa e il Secchione show? La risposta della D’Urso

Flavia Vento cerca però di giustificarsi: “Dispiace essere andata via dal reality come sempre. Secondo me, visto che ho studiato un po’ di psicologia, può essere anche una cosa irrisolta che ho verso me stessa… È una sconfitta mia lasciarlo, l’unica che perde sono io!” Ascoltando la Vento, Annalia Venezia lancia l’appello alla conduttrice: “Barbara ma non si può fare niente per farla rientrare in gioco? Ora che ha risolto i suoi problemi potrebbe tornare, abbiamo bisogno di lei!” La D’Urso non chiude tutte le porte ma appare abbastanza decisa: “C’è un regolamento ed è stata squalificata, non si torna indietro! – lancia però un invito a Flavia – Tu inizia a venire martedì in puntata, magari ti prostri davanti alla giuria e chiedi umilmente di farti rientrare in gioco, non so…” Che sia possibile un ritorno in gioco?

La Pupa e il Secchione Show 2022, 3a puntata/ Eliminati, diretta: fuori Vera Miales!

LEGGI ANCHE:

Flavia Vento "non parlo del ritiro", Soleil Sorge "E di cosa vuoi parlarci della Pasqua?"/ Ex pupa asfaltata

© RIPRODUZIONE RISERVATA