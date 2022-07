Flavia Vento sbotta: “Totti? Non parlo”/ Fredella: “Non ci strappiamo i capelli!”

Flavia Vento è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 12 luglio 2022. Tuttavia, il suo collegamento audiovisivo non è andato esattamente nel migliore dei modi e la qualità dell’immagine e dell’audio non hanno nulla a che vedere con quanto accaduto. Infatti, la showgirl, reduce dall’esperienza de “La Pupa e il Secchione Show“ su Italia 1, si è mostrata leggermente alterata quando ha capito l’argomento di cui si stava parlando nel corso del programma.

Nelle ultime ore, del resto, la separazione ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha occupato le prime pagine di tutti i quotidiani, non solo quelli specializzati nel settore del gossip, e inevitabilmente anche su Rtl 102.5 News Francesco Fredella e Francesco Ciannamea hanno deciso di affrontare l’argomento, peraltro anche in presenza del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Flavia Vento è stata invitata a “Trends&Celebrities” proprio perché in passato si era parlato di un suo flirt con lo storico Capitano della Roma, poi smentito dallo stesso “Pupone” nella sua autobiografia, ma non sembra ricordare volentieri quella pagina di vita privata…

FLAVIA VENTO: “SEPARAZIONE TRA TOTTI E ILARY? MI OCCUPO DI ANIMALI E ALTRE COSE, NON MI INTERESSA”

Così, quando Francesco Fredella ha formulato la fatidica domanda a Flavia Vento, chiedendole di commentare la fine dell’amore fra il campione del mondo di Germania 2006 e l’ex letterina, lei ha sbottato: “Ma quindi mi avete chiamato per questo? In questo momento sto per prendere un aereo e sinceramente di parlare di Totti proprio non mi interessa. Sono passati 15 anni, mi occupo di animali e di tante altre cose!”.

Una replica che non è piaciuta a Fredella, il quale, pur senza scomporsi, ha quindi deciso di chiudere all’istante il collegamento con Flavia Vento, congedandola così: “Non ci strapperemo i capelli, continueremo a parlare di calcio con Michele Criscitiello”.

