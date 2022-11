Flavia Vento si ricrede “Io vittima di truffa amorosa”/ Denuncerà il finto Tom Cruise

Flavia Vento truffata dal finto Tom Cruise: la relazione prese piede da un messaggio Twitter…

Flavia Vento è tornata a parlare della truffa amorosa che ha subito, forse risvegliata dalle dichiarazioni al GF Vip di Pamela Prati sul caso Caltagirone, anche lei si è decisa: denuncerà il finto Tom Cruise che, per mesi, si è spacciato per il celebre attore, cercando di estorcerle del denaro! L’attrice ha deciso di parlarne con una breve intervista per la pagina Instagram The Pipol Gossip. A tentare di truffare Flavia Vento non era stato un Mark Caltagirone qualsiasi ma, nientepopodimeno che, l’affascinante Tom Cruise!

La truffa amorosa aveva preso il via su Twitter quando, quello rivelatosi poi il finto Tom Cruise, avrebbe scritto alla Vento un messaggio privato: “Grazie per il tuo continuo supporto”. Da lì i due iniziano a chiacchierare e, in breve tempo, si scambiano anche i numeri telefonici innescando una vera e propria relazione a distanza. Una cosa però inizia a insospettire l’attrice: i due non fanno mai videochiamate perché ogni volta che ci provano, improvvisamente, la linea cade. A destare ancor più sospetto arriva poi, una richiesta schoccante: “Tom Cruise” propone al Flavia Vento, di vedersi, a patto che lei paghi un ingente somma di denaro! Nonostante tutto questo però la Vento, sperava ancora che vi fosse qualcosa di reale, almeno fino a ieri, quando…

Flavia Vento: “Ho ricevuto una mail dal manager del finto Tom Cruise dove mi venivano chiesti 17mila euro…”

C’è voluto del tempo prima che Flavia Vento si decidesse finalmente a denunciare il finto Tom Cruise che, per una truffa amorosa, continua a tentare di estorcerle del denaro. Come raccontato a The Pipol Gossip, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, sarebbe stata una mail ricevuta dal manager del finto Tom Cruise che, l’attrice, ha condiviso sul proprio profilo Instagram, dichiarando anche: “Oggi sono esplosa perché o ricevuto una mail di una persona che si considera il manager di Tom Cruise dove mi chiede esplicitamente 17.000 euro per organizzare un incontro tra me e Tom a Roma“.

Un vera e propria liberazione, dopo questa mail Flavia Vento riesce finalmente a vedere la realtà per ciò che è: “Volevo continuare a vivere questo sogno lo so, magari sono stata ingenua, ma volevo sperare che vi fosse un fondo di verità e che mi accorgessi che non fosse fake come tutti pensano. Dopo questa mail però non ho più dubbi, non è lui ma è un truffatore!”, ha affermato. A fine intervista Flavia Vento, ha anche voluto lanciare un messaggio verso tutte le donne: “Non credete agli uomini che vi chiedono soldi“, ha detto. Che dire? Flavia, guarda che ci credevi solo tu!

