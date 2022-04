Flavia Vento si veste da Sirenetta e canta a La Pupa e il Secchione/ “Uno spettacolo”

Su Italia 1 oggi, 12 aprile, ci attende una nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 che vedrà liti, possibili squalifiche ma anche sorprendenti ritorni. Focalizzandoci proprio su quest’ultimo aspetto, in studio questa sera, dopo aver abbandonato il reality settimane fa, torna lei: Flavia Vento. Dopo l’ennesimo record di abbandono, la showgirl è apparsa due volte in collegamento senza, tuttavia, spiegare le reali motivazioni della sua uscita di scena così precoce.

Questa sera sarà fisicamente in studio per lanciare alla giuria la sua proposta: poter essere riammessa al gioco ora che ha risolto il “problema personale” che l’ha portata ad abbandonare anche La Pupa e il Secchione show. Ma non è tutto: prima di lanciare la sua proposta all’agguerrita giuria, Flavia farà sfoggio delle sue abilità di cantante e in una veste molto particolare.

Flavia Vento a La Pupa e il Secchione show vestita da Sirenetta: la richiesta a Barbara D’Urso

Stando a quanto annunciato da Barbara D’Urso in diretta a Pomeriggio 5, Flavia Vento questa sera farà il suo ingresso nello studio de La Pupa e il Secchione show vestita da sirenetta per un vero e proprio “spettacolo”. È ben nota la passione della Vento per questa creatura fantastica e, questa sera, non solo ne vestirà i panni, ma cercherà di emularne il canto. Un’esibizione in piena regola, da lei chiesta personalmente alla D’Urso nel corso di una delle sue ultime ospitate in studio. Inutile dire che lo spettacolo sarà esilarante ma chissà se la aiuterà a farsi riammettere nel reality o, al contrario, la danneggerà…

