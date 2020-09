Flavia Vento torna al Grande Fratello Vip 2020?/ Con lei anche i suoi cani…

Flavia Vento torna al Grande Fratello Vip 2020? Non è la prima volta che ci facciamo questa domanda e anche la diretta interessata se l’è fatta in tv dicendosi pronta a tornare sui suoi passi dopo il pentimento. Quello che l’ha portata fuori dalla casa è stato “un brivido lungo la schiena” legato al suo cane anziano e malato ma una volta certa che tutto fosse apposto, il pentimento per quello che ha fatto è arrivato subito. Si è parlato a lungo del suo addio ma adesso si parla anche di un suo ritorno. Alfonso Signorini all’eventualità non si era detto contrario e lo stesso aveva fatto Flavia Vento prima da Barbara d’Urso e poi ospite a Mattino5 da Federica Panicucci, ma cosa c’è di vero e cosa no? A rispondere alla questione ci pensa lo speaker radiofonico, opinionista ed esperto di gossip Francesco Fredella che riportando alcuni rumors lancia la bomba: “Flavia Vento potrebbe tornare al Grande Fratello Vip insieme ai suoi cani”.

FLAVIA VENTO TORNA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 CON I SUOI CANI?

In particolare, dalle pagine di liberoquotidiano.it, Francesco Fredella fa sapere: “Dopo aver abbandonato il programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini a 24h dall’inizio, la Produzione starebbe accarezzando l’idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa)”. Al momento non c’è una conferma ufficiale di questi rumors e la stessa Flavia Vento non è molto affidabile quando si tratta di reality visto che ha alle spalle ben quattro abbandoni per i motivi più disparati, Alfonso Signorini si assicurerà così la sua partecipazione o è solo una fantasia irrealizzabile? Staremo a vedere. Il reality tornerà in onda venerdì sera e allora scopriremo la verità.



