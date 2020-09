Flavia Vento torna al Grande Fratello Vip?/ Da sola o con cani al seguito…

Flavia Vento torna al Grande Fratello Vip 2020 oppure no? Ormai da giorni tutti si fanno questa domanda soprattutto da quando lei stessa si è detta pentita della sua scelta e Alfonso Signorini ha lasciato uno spiraglio di porta aperto per lei. In questi giorni l’ex gieffina è stata molto attiva sui social e in tv e ha ribadito spesso di essere uscita perché ha sentito un brivido lungo la schiena pensando al suo cane anziano e malato e per questo ha deciso di lasciare la casa. Sarebbe andata diversamente se i cani sarebbero rimasti a casa propria magari affidati a sua madre e a sua sorella (che a quanto pare non se ne sono occupate)? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai, forse, visto che Flavia Vento ha all’attivo quattro abbandoni di reality per i più disparati motivi ma i fan sperano ancora in un miracolo.

FLAVIA VENTO PRONTA A TORNARE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 CON I SUOI CANI?

Flavia Vento si è detta pronta a tornare al Grande Fratello Vip se i suoi cani saranno al sicuro ma i rumors si sono spinti oltre annunciando addirittura il suo ritorno con i cani al seguito per risolvere questo problema. Ma davvero i sette cani della showgirl troveranno spazio nella casa del Grande Fratello Vip in un posto studiato ad hoc dove lei potrà vederli e tenerli sotto controllo? Non c’è ancora una conferma di questo e nemmeno del suo ritorno nella casa ma, intanto, Flavia Vento si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro chi invece di apprezzare il suo gesto da animalista ed osannarla, continua ad attaccarla tirando fuori la questione dei soldi e della penale a cui sarebbe andata incontro dopo aver firmato il contratto. Come finirà quindi la sua situazione? Questa sera la vedremo dietro la porta rossa con i suoi cani?



