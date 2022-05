Flavia Vento vs Antonella Elia/ “Pupa e Secchione? Canterò canzone del suo passato…”

La querelle tra Flavia Vento e Antonella Elia, nata nel corso delle puntate di La Pupa e il Secchione, continua in vista della finale del programma di Italia 1. L’ultima discussione avuta dalle due donne del mondo dello spettacolo è stata ripresa nella rubrica intitolata “I nuovi mostri” di Striscia La Notizia.

La puntata in questione, che è stata immortalata nel format satirico, è quella in cui Flavia Vento interpreta insieme al suo Secchione una scena de “Il mago di Oz”, cantando e ballando. Una performance che non è stata giudicata esaltante né dal pubblico né dalla giuria, date le stonature. Federico Fashion Style si è messo le mani ai capelli. “Ma perché starnazza come una gallina?”, ha domandato Antonella Elia. L’altra però ha risposto per le rime: “Meglio le galline che le st… Almeno le galline fanno coccodè, le sceme non fanno nulla”.

Flavia Vento vs Antonella Elia: la showgirl parla della querelle con Barbara D’Urso

Flavia Vento è stata ospite di Pomeriggio 5 nel corso della puntata di lunedì 2 maggio e, insieme a Barbara D’Urso, conduttrice anche de La Pupa e il Secchione, ha parlato proprio della querelle in atto con Antonella Elia. “Non ho detto quello che pensate, ho detto strega”, si è difesa la concorrente.

Poi Barbara D’Urso ha svelato alcune anticipazioni su ciò che accadrà nel corso della finale del programma che va in onda su Italia 1. “Sei proprio sicura di volere cantare quella cosa che mi hai detto?”, ha chiesto a Flavia Vento in modo piuttosto misterioso. “Sì, canterò una canzone relativa al passato di Antonella Elia”, ha confermato la showgirl. Non è dato sapere di cosa si tratti, ma sicuramente l’ultima puntata del format La Pupa e il Secchione riserverà non poche scintille.

