Flavia Vento Vs la sorella Sabrina: “Mi ha lasciata sola”/ “Problema col vino, lei..”

Flavia Vento è un fiume in piena. Nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News, l’ex gieffina ha commentato le dichiarazioni fatte dalla sorella Sabrina in una recente intervista a Libero Quotidiano e Il Tempo: “Già è una contraddizione che non vuole fare Tv però vuole fare un reality quindi… qualcosa di strano c’è..” Ha precisato poi le motivazioni per le quali ha dichiarato che è gelosa di lei “perché, secondo me, quando eravamo piccole io sono la minore e dunque i genitori mi davano più attenzioni. Quindi è sempre stato che il figlio più grande solitamente è geloso di quello più piccolo… e poi sicuramente lavoro in tv da tanti anni ma non è colpa mia!” Flavia Vento accusa la sorella di averla abbandonata in un momento per lei molto complicato: “Io ho avuto un problema col vino… ma nessuno mi è stato vicino! Io sono stata una miracolata perché ho superato tutto da sola grazie alla fede!”

Flavia Vento non chiude la porta alla sorella Sabrina: “La perdonerei, però lei…”

In quell’occasione, Flavia Vento avrebbe voluto avere sua sorella Sabrina vicina, ma così non è stato: “Mia sorella questo lo sa, io sono tanti anni ormai che non bevo più, infatti sono tornata in forma, è capitato perché ho avuto un dispiacere d’amore. – ha ancora aggiunto – Io ho davvero avuto questo miracolo e invece di dire brava, perché lo sono stata davvero, continua ad attaccarmi e per questo ci rimango molto male. Anche perché lei è fidanzata ma io non ho trovato un compagno, sono casta.” Dallo scontro televisivo, Flavia svela di non aver più sentito la sorella: “non mi va di sentirla, mi sono davvero stufata! È lei a non volere un rapporto con me, io da lei sono sempre andata è lei che a casa mia non c’è mai venuta!” Tuttavia, qualora lei facesse un passo indietro, sarebbe felice di fare pace: “Io comunque sono una di fede, quindi persone sempre. Però non si dovrebbe arrivare a questo, uno ne parla privatamente e non tramite giornalisti! È lei a parlare di me, non io!” ha ammesso. Infine sul reality che Sabrina vorrebbe fare con lei: “Io ne ho fatti quattro e non saprei…”



