Flavia Vento vs Paola Caruso: “Urla e mi sputa addosso!”/ “Mi può attaccare il Covid”

Scintille in tv a “La Pupa e il Secchione Show” tra Flavia Vento e Paola Caruso. Le due showgirl si sono rese protagoniste di una lite avvenuta nel corso della diretta televisiva di martedì 12 aprile 2022, proprio durante la puntata che ha decretato la squalifica della Caruso dal gioco. Tutto ha avuto inizio in maniera repentina, quando la conduttrice, Barbara D’Urso, avendo udito un fitto e animato conciliabolo alle sue spalle, si è rivolta direttamente a Flavia Vento, chiedendole cosa stesse succedendo.

Quest’ultima le ha risposto indicando Paola Caruso, Aristide Malnati ed Elena Morali: “Stanno parlando fra di loro urlando”. Poi, ha raddrizzato il tiro: “Lei (Caruso, ndr) mi urla addosso”. Immediata, a quel punto, la replica della pupa: “Sto parlando con loro, però lei è in mezzo, cerco di spostarmi, ma non mi sentono. Lei ha paura del Covid, dice che non posso parlarle perché ha paura del Covid…”. Insomma, il punto è che, nel tentativo di farsi udire da Malnati e Morali, Paola Caruso si sarebbe avvicinata troppo a Flavia Vento, infastidendola.

FLAVIA VENTO VS PAOLA CARUSO: “NON SI URLA, ALTRIMENTI ANDAVO AL MERCATO!”

Nel prosieguo della lite a “La Pupa e il Secchione Show” tra Flavia Vento e Paola Caruso, la prima ha rinvigorito la polemica, asserendo quanto segue: “Se mi urli addosso mi dà fastidio, l’educazione prima di tutto… Io sto in un programma televisivo, non sto al mercato… Se no andavo al mercato a fa’… Due euro!”. Paola Caruso non è rimasta in silenzio e, sottolineando il look “fiabesco” della Vento, le ha detto: “Fai la sirena, fai”.

Il tutto sotto gli occhi sgranati di Barbara D’Urso, nei confronti della quale Paola Caruso si è sentita in dovere di puntualizzare meglio: “Visto che ho avuto il Covid, dice che glielo attacco”. A chiudere la questione, prima di un cambio di posto da parte di Flavia Vento, è stata proprio quest’ultima: “Se tu mi urli e sputi contro, mi puoi attaccare il Covid”.











