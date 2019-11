Flavio Briatore: “Benedetta Bosi non è la mia nuova fidanzata”/ “Lei è solo un’amica”

Benedetta Bosi nuova fidanzata di Flavio Briatore? “Ma va, è solo un’amica“. La risposta, che lascia spazio a pochi dubbi, arriva direttamente dall’imprenditore, contattato al telefono da Roberto Alessi mentre si trova a Malindi, dove sono state scattate le foto pubblicate dal settimanale “Chi”. Il direttore di “Novella 2000”, però, ha voluto andare a fondo alla questione per capire se quella di Briatore fosse una difesa d’ufficio, volta a tutelare soprattutto l’immagine di una ragazza finita nel tritacarne mediatico sopratutto in ragione di una differenza d’età importante: 69 anni per il manager del Billionaire e 20 anni per la giovane immortalata dagli scatti pubblicati sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Briatore, però, ha negato che Benedetta Bosi sia la nuova fiamma come ipotizzato in questi giorni.

Flavio Briatore: “Benedetta Bosi non è la mia nuova fidanzata”

Come detto Roberto Alessi di Novella 2000 ha tentato di penetrare le difese di Briatore elencandogli una serie di atteggiamenti che in realtà suggerivano un rapporto tutt’altro che d’amicizia:”Un’amica? Mano malandrina, baci a fior di labbra, le foto parlano”, ha sottolineato l’esperto giornalista della rivista di gossip. Flavio Briatore, però, si è sottratto ad ogni tipo di speculazione sostenendo che Benedetta Bosi si trovasse a Malindi non in qualità di sua nuova fidanzata, bensì per trascorrere qualche giorno nel suo resort. Resta, però, il polverone sollevato dall’ipotesi di un fidanzamento tra i due. E in particolare le dichiarazioni di quella Elisabetta Gregoraci che aveva così commentato la presunta liaison:”Fa rabbrividire. Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì, destabilizza”.

