Flavio Briatore canta per riconquistare Elisabetta Gregoraci?/ Lei risponde sul web

Non si placano le voci su una presunta riconciliazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L’ultimo indizio è una cena che i due si darebbero concessi nelle ultime ore, nel corso della quale, secondo i bene informati, lui avrebbe preso in mano il microfono esibendosi come cantante. Pur di conquistare la sua ex, l’imprenditore si sarebbe cimentato in una esibizione canora sulle note dell’Inno di Mameli e, anche se il brano non si presta a un corteggiamento, a quanto pare potrebbe aver fatto centro. Nel bel mezzo della sua performance, Elisabetta Gregoraci è apparsa sorridente e di buon umore, segno che il gesto del suo ex potrebbe averla colpita nel profondo. Ci sono buone probabilità che i due ritornino insieme? Elisabetta Gregoraci ha da poco troncato la sua storia d’amore con Francesco Bettuzzi, una relazione che, secondo i bene infornati, potrebbe aver risentito proprio del legame speciale tra la conduttrice e il suo ex marito.

FAN: “TU E BRIATORE STATE INSIEME?”, LA GREGORACI RISPONDE

Dopo l’addio a Francesco Bettuzzi, Elisabetta Gregoraci ha scelto di passare la sua estate da single a Capri, dove diverse volte è stata avvistata proprio in compagnia del suo ex marito, Flavio Briatore. Nelle ultime ore, alcuni utenti hanno sottolineato la loro presenza costante tra i vicoli del posto, sempre insieme, inseparabili, quasi a voler cercare qualcosa da condividere nuovamente. E la loro sintonia non è passata inosservata ai tanti fan di Elisabetta Gregoraci, che sui social hanno tempestato la conduttrice di domande indiscrete. “Tu e Flavio state sondando l’isola per aprire un locale? “, chiede una follower su Instagram con curiosità. “Sì, uno io e uno lui”, replica con ironia la Gregoraci, che naturalmente smentisce. Ma tra le sue seguaci c’è anche chi si spinge oltre e, accompagnando la domanda con una serie di cuori, chiede: “Ma allora è vero che sei tornata con Briatore?”. Di fronte a una domanda così indiscreta, la Gregoraci risponde con un secco “no”, ma la la sua interlocutrice va oltre, lasciandole il suo consiglio non richiesto: “Riunisci la famiglia, è l’unica cosa che conta. Dopo tre mesi sono tutti uguali, fidati”.

