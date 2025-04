La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha fatto a lungo discutere nel mondo dello spettacolo. I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2007, dopo essersi conosciuti qualche mese prima: lui, all’epoca, lavora nel mondo della Formula 1 mentre lei era una modella e showgirl tra le più apprezzate. Un amore che, come dicevamo, ha fatto discutere e parlare soprattutto le malelingue: si sono diffuse infatti voci per le quali Elisabetta sarebbe stata interessata più che altro alla fama e alla notorietà del marito. Voci che la showgirl ha smentito più di una volta, ribadendo non soltanto che il loro amore era sincero, ma anche che lei lavorava già nel mondo della televisione anche prima di conoscere Flavio Briatore.

La storia d’amore tra i due ha portato, nel 2008, alle nozze: i due si sono sposati in una cerimonia vistosa di fronte a tantissimi invitati. E due anni dopo, a coronare il loro rapporto, è arrivato il loro primo e unico figlio, Nathan Falco Briatore. Un bambino, oggi un ragazzo adolescente, che ha un rapporto splendido sia con la mamma che con il papà, che nonostante la separazione continuano a vivere vicini e in totale accordo per il bene del figlio.

Elisabetta Gregoraci, parlando del suo ex marito Flavio Briatore, di recente ha dichiarato: “Se io e Flavio ci siamo separati? No, non me ne sono proprio accorta io”. Parole che dimostrano il legame tra i due, che prosegue nonostante la loro storia sia terminata ormai da tantissimi anni. I due, infatti, si sono separati nel 2017: l’amore era finito ma nonostante ciò è rimasto l’affetto e un grande amore per il figlio, che per entrambi è la priorità. I due, infatti, continuano a vivere vicini, a Monte Carlo, per il bene di Nathan Falco.