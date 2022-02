Flavio Briatore, chi è l’ex marito Elisabetta Gregoraci/ “Il nostro è un equilibrio anomalo”

Elisabetta Gregoraci e la fine del matrimonio da sogno con Flavio Briatore

Sin dal momento in cui hanno ufficializzato il loro amore, la coppia composta da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha fatto discutere. C’è stato qualche maligno, infatti, che ha dubitato della sincerità del sentimento della showgirl, soprattutto per la loro grande differenza d’età, pensando che questo rapporto avrebbe potuto agevolarla anche sul lavoro. Quasi impossibile poi non pensare che lei potesse avere anche interessi economici grazie a questa unione. La bella calabrese, invece, non ha esitato a stare accanto all’imprenditore anche quando si è trovato ad affrontare gravi problemi di salute.

Nathan Falco Briatore, figlio Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ "Il mio tutto"

Nonostante i due siano separati ormai da tempo, non è così inusuale vederli insieme anche per gestire al meglio le esigenze del loro bambino, Nathan Falco, a cui sono entrambi legatissimi. Anzi, la quarantaduenne ha deciso di mantenere la sua casa a Montecarlo, dove vive prevalentemente il suo ex.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: “la strana coppia”

Recentemente sia Elisabetta sia Flavio pubblicano sui rispettivi profili social scatti di coppia o insieme al loro bambino, come una “normale” famiglia. Una scelta evidente di come i due siano riusciti a costruire un rapporto sereno, nonostante non siano, almeno ufficialmente una coppia. Ma c’è chi pensa che, in realtà, i due stiano avendo un ritorno di fiamma, ma che per ora preferiscano non ufficializzare la situazione. O almeno in attesa di avere maggiori certezze.

Flavio Briatore assolto da evasione fiscale/ Caso yacht Force Blue: "Non è reato"

Recentemente era stata la stessa Gregoraci a voler fare chiarezza: “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ -. Ci siamo visti a Roma, poi sono andati a Malindi. La gente ha tirato le somme, è inevitabile. Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo. Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene a pranzo o a cena per vedere Nahan. Stiamo bene così”.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Gregoraci, la verità su Flavio Briatore/ "Siamo complici e stiamo bene..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA