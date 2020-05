Flavio Briatore choc: “Governo, vergogna!”/ “Zero soldi, non va bene un c*zzo”

Pubblicità

Fra gli italiani insoddisfatti per le modalità e le tempistiche con le quali è stata affrontata l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese vi è anche un personaggio illustre e appartenente all’universo dei vip: si tratta di Flavio Briatore, noto anche come “Mister Billionaire”, ieri sera protagonista di un videomessaggio trasmesso in diretta su La 7, a “Non è l’Arena”, dai contenuti forti e di chiaro contrasto nei confronti del Governo e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “I ristoratori italiani non sanno più cosa fare, sono disperati – ha dichiarato Briatore -. E non riesci a capire questo governo cosa fa: promette, promette e non succede mai niente. Ora promettono miliardi alle grandi aziende, come Fiat e Autostrade. Ma prima non potrebbero dare 25mila euro ai ristoratori e alle piccole-medie aziende?”. Ritardi economici in merito ai quali si è dibattuto a lungo in queste settimane, tanto in televisione, quanto sui giornali, e oggetto di reiterate richieste di delucidazioni allo stesso Conte. Flavio Briatore, però, ha voluto inasprire il proprio attacco: “Il Governo non capisce che il fatturato non sarà più come prima. Pensano che si riapra e ‘Tutto va bene, signora la Marchesa’: per un c*zzo. Non sarà più come prima il fatturato di bar e ristoranti. Allora cosa facciamo? Li mettiamo tutti alla fame? Governo, voi non avete mai dato una lira a nessuno: è una vergogna!“.



