“Flavio Briatore ci ha provato con Arianna David”/ Andrea Franco Alajmo rivela che..

Federica Panicucci aveva annunciato domande scomode ai danni della sua ospite fissa Arianna David e così è stato. Ad un passo dal finale di questa puntata di Mattino5 è arrivato quello che sembra essere uno scoop vero e proprio legato alla sua amicizia con Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ma, soprattutto, a quello che è successo tra la Miss e quest’ultimo ancora prima del suo matrimonio con la calabrese. Ad alzare il velo su questa spinosa questione ci pensa il paparazzo Andrea Franco Alajmo che in collegamento con Federica Panicucci finalmente fa questa scomoda domanda: “A proposito di vacanza in Sardegna, ho saputo che anni fa, prima del matrimonio con la Gregoraci, Briatore ci ha provato con Arianna David, perché hai detto di no a questo corteggiamento?”. A questo punto Federica Panicucci se la ride e dice alla sua ospite: “Ti concedo il tempo di riflettere Arianna un attimo, da amica..” e così manda in onda una clip.

Arianna David ha detto no a Flavio Briatore, perché?

Al ritorno in studio, Arianna David è chiamata a rispondere: “Mi ha fatto una marea di domande.. sono rimasta stupita perché è una cosa che è accaduta 18 anni fa e lo sapeva solo il mio entourage, non mi vergogno a dire che è vero. Di lui non posso mai parlar male.. mi fece un grande complimento dandomi dell’intelligente, una donna semplice e questa mia umiltà lo ha colpito in un momento in cui era davvero molto solo. E’ una persona gradevolissima ma era davvero molto più grande di me e non me la sono sentita, io avevo 30 anni, era davvero molto più grande di me ma lo porto sempre nel cuore perché è una persona squisita”.



