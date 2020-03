Flavio Briatore contro Conte/ “Gente muore e tu ritardi Decreto per più followers FB”

La comunicazione non è tutto, ma fa tanto specialmente in momenti critici come quelli provocati dall’epidemia di coronavirus: e così accade che l’ennesima conferenza stampa in piena notte (anzi, un discorso in diretta video Facebook senza contraddittorio) del Premier Conte non solo non è piaciuta a molti ma viene contestata in quasi tutti i passaggi. In particolare è di oggi l’invettiva lanciata dall’imprenditore Flavio Briatore su Instagram, letteralmente imbestialito dalla modalità di organizzazione dell’emergenza Covid-19 da parte del Governo e in particolare da Palazzo Chigi: «Caro Presidente, Vorrei sommessamente ed educatamente farLe notare che i decreti prima si fanno e poi si comunicano, ma forse ieri era necessario per il Suo gruppo di lavoro, incrementare pubblico sulla Sua pagina Facebook», attacca il patron del Billionaire che per una volta toglie i panni del “provocatore” ma riveste quelli del semplice e schietto imprenditore. Senza insulti, ma contestando l’intero operato di ieri del Premier Conte, Briatore continua «ha raccolto quasi 900k in più anche grazie allo stratagemma di fare attendere per oltre 30 minuti tutta la popolazione e con la schermata della Sua pagina Facebook in primo piano su tutti i Tg. E non ci racconti la favola che aspettava la conferma dal Quirinale. Intanto la Sua pagina faceva bella mostra in tutte le inquadrature dei tg a vantaggio della pagina di una azienda privata americana».

FLAVIO BRIATORE ATTACCA CONTE: “OGNI GIORNO MUOIONO 1000 PERSONE”

Per Briatore la scelta della comunicazione di Conte – gestita al solito dal portavoce e responsabile Rocco Casalino – non solo è sbagliata ma anche poco corretta: «La prossima volta può essere così gentile da acquistare a pagamento questa pubblicità occulta di cui ha goduto ieri? Gli spazi si vendono e costano molto». L’ex patron della Benetton F1 poi contesta anche le principali reti tv che si sono abbassate a permettere un collegamento con una pagina privata del Premier, ma non è l’ultima critica lanciata da Briatore dopo l’annuncio di un Decreto che ancora a 18 ore dalla diretta FB di Conte ancora non è stato pubblicato. «Collegarsi via Skype (visto che ama il mezzo) con i direttori dei giornali e dei tg, rispondendo alle loro domande? Quello non fa parte della Sua strategia, né di quella del Suo portavoce Casalino» si chiede sarcasticamente l’imprenditore prima di lanciarsi nell’ultima polemica sollevata, questa volta non tanto a livello “comunicativo” ma nella sostanza dei provvedimenti di questo Governo nel caos della pandemia. Secondo Briatore bisogna avere più rispetto e migliore strategia «visto che muoiono 1000 persone al giorno»: per il patron del Billionaire ci vuole più rispetto per un popolo che sta facendo molti e molti sacrifici, per cui «avremmo felicemente accettato anche la Sua astuta strategia di comunicazione se i contenuti fossero stati espressione di scelte nette, chiare, evidenti a chiunque, senza preamboli inutili e fatti politicamente solo per aumentare consensi. Medici, infermieri, militari, invocano chiusure drastiche e provvedimenti draconiani, invece ieri sera ci hai raccontato che le profumerie, i negozi per animali e poco altro chiuderanno, il resto continua come il giorno prima. In Lombardia hanno fatto di più senza aspettare Lei, in meno tempo».





