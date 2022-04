Flavio Briatore e Antonella Fiordelisi sono stati insieme?/ “Ecco tutta la verità”

Tra i gossip impazzati la scorsa estate, anche quello che avrebbe voluto insieme Antonella Fiordelisi e Flavio Briatore. L’ex schermitrice e modella era stata vista insieme all’imprenditore e ad alimentare ancor di più le voci, i commenti dell’uomo sui social sotto le foto di Antonella. Le indiscrezioni avevano portato anche ad una discussione tra la modella e Elisabetta Gregoraci, che non aveva apprezzato il presunto flirt tra la ragazza e l’ex marito. Tra le due era andato in scena un battibecco dietro le quinte di Scherzi a parte.

All’epoca, infatti, Elisabetta non aveva affatto apprezzato le attenzioni del marito nei riguardi dell’ex atleta, attaccandola senza riserva. La Fiordelisi e l’ex team manager della Formula Uno, secondo i gossip, avrebbero avuto una storia: ma cosa c’è di vero? A chiarire le voci, ad un anno di distanza dall’indiscrezione diffusa da varie testate di spettacolo, è proprio la modella attraverso i social, che va a spiegare cosa è successo.

La verità di Antonella Fiordelisi

Rispondendo ad una domanda su Instagram, la modella ed ex spadista Antonella Fiordelisi ha spiegato la verità. “Sei stata con Briatore?”, chiedono. E lei risponde: “No. Sono stata con lui a cena con amici. È di ottima compagnia”. Non sembrerebbe dunque esserci stata alcuna relazione tra i due e addirittura neppure un flirt. A far nascere il gossip sarebbe stata la presenza ad una cena con amici in comune e in seguito dei commenti sotto a delle foto della modella.

E per quanto riguarda i like e i commenti che Flavio Briatore aveva lasciato qualche mese fa sotto le foto di Antonella Fiordelisi? Niente in più che semplici segni di apprezzamento e amicizia, conseguenza delle serate trascorse insieme. Dopo aver rotto la relazione di due anni con Francesco Chiofalo, conosciuto a Temptation Island, l’ex spadista non ha avuto altre storie d’amore, a maggior ragione con Flavio Briatore. Con l’imprenditore, infatti, non c’è mai stato niente di più che una semplice conoscenza dovuta ad amici in comune.

