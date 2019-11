Flavio Briatore e Benedetta Bosi: cena romantica a Londra/ La Gregoraci risponde…

Tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, la tenera amicizia continua. Nonostante l’imprenditore abbia smentito di avere una storia d’amore con la ventenne, il settimanale Oggi pubblica le nuove foto della presunta coppia. In un servizio esclusivo, infatti, Oggi rende pubbliche le foto di una cena romantica che Briatore e la giovanissima Benedetta Bosi si sarebbero concessi al Cipriani di Londra. Nella foto del noto settimanale, tra Briatore e Benedetta c’è un clima sereno, ma nessun gesto intimo. Alla cena dell’imprenditore e della studentessa, tuttavia, avrebbe risposto Elisabetta Gregoraci che, la sera successiva, sarebbe stata vista al Twiga di Montecarlo col suo nuovo accompagnatore Matteo Baldo. Stando a quello che si legge su Oggi, la Gregoraci e Matteo Baldo sarebbero rimasti seduti solo pochi minuti.

FLAVIO BRIATORE ED ELISABETTA GREGORACI ANCORA INNAMORATI?

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono ancora innamorati? Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, i due ex coniugi, mostrandosi in pubblico con altre persone, rispettivamente con Benedetta Bosi e con Matteo Baldo, si starebbero provocando a distanza. “Si mormora che Ely e Flavio si stiano provocando e che il loro amore non sia affatto terminato. Sarà vero? Ah, saperlo…”, si legge su Oggi. Anche il direttore del settimanale Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, nel salotto di Mattino 5, parlando della storia tra Briatore e Benedetta Bosi e della reazione di Elisabetta Gregoraci, aveva parlato di una mossa studiata dall’imprenditore per scatenare la gelosia dell’ex moglie con cui vorrebbe ricominciare. “Flavio (Briatore ndr) le ha provate tutte per tornare con Elisabetta (Gregoraci ndr).Questa storia dell’ex marito con una ragazzina le ha dato fastidio. Io sono sicuro che Briatore abbia voluto far ingelosire consapevolmente la sua ex moglie e ha fatto centro“, conclude Signoretti. Quale sarà la verità?

© RIPRODUZIONE RISERVATA