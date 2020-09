FLAVIO BRIATORE E IL FIGLIO NATHAN FALCO/ Dal papà in quarantena l’augurio per…

Dopo aver contratto il Covid-19 ed essere passato per un ricovero di due giorni in ospedale che aveva fatto pensare al peggio, Flavio Briatore torna a intervenire pubblicamente in collegamento dalla casa di Milano in cui tutt’ora si trova in isolamento. Lo fa nell’ambito del convegno sul ‘Covid-19 in Italia’ organizzato dall’Osservatorio permanente sulle libertà fondamentali e promosso dai parlamentari Vittorio Sgarbi e Armando Siri, dove parla – tra le altre cose – di come sta vivendo la quarantena in attesa di sottoporsi a due nuovi test: “Sto bene. Sono 14 giorni che ho il virus, di cui due passati in ospedale. C’è stato bisogno di qualche attenzione nei primi giorni, ma l’anno scorso ho subito una polmonite ed è stata peggiore del coronavirus”. Pochi sintomi, nel suo caso, a parte la tosse: “Quando hai influenze serie è più pesante. Se potessi tornare al lavoro domani ci andrei. Magari qualcuno l’ha preso più severamente di me, ma io non ho avuto momenti dolorosi”.

Flavio Briatore: “Prevenire i contagi, ma la vita continua”

Insomma, Flavio Briatore sembra aver superato la fase cruciale della malattia, e manifesta dispiacere per l’ondata d’odio scatenatasi sui social alla notizia della sua positività. E a quanti sostengono che sia stato lui a contagiare il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, Briatore replica che no, non è vero. “Dobbiamo fare attenzione – afferma – ma non possiamo pensare che sia la fine del mondo. Bisogna prevenire, ma la vita continua. Non possiamo bloccare tutto”. Questo il suo personale punto di vista circa la maniera idonea di trattare col virus, tenendo presente le pur discusse posizioni politiche degli altri Paesi: “In Francia la quarantena ora l’hanno accorciata ad una settimana. La trattano come una influenza”.

Flavio Briatore e l’augurio a Nathan Falco all’inizio della scuola

Purtroppo, causa isolamento, Flavio Briatore non ha potuto prendere parte alla ‘festa’ per il rientro in classe di suo figlio Nathan Falco, tornato alla vita normale dopo lo stop che ha coinvolto le scuole di tutta Italia nel marzo scorso. La cronaca del suo primo giorno di scuola è stata affidata a mamma Elisabetta (Gregoraci, ndr), che sui social ha postato diverse foto ricordo del figlio in polo bianca e bermuda blu. Parte dell’outfit anche due accessori di lusso come le sneakers Adidas Yeezy Boost da 755 euro e lo zaino firmato Off-White da 465 euro, entrambi al centro dell’attenzione dei follower che li hanno prontamente notati. Anche papà Flavio, tramite Instagram, ha fatto pervenire a Nathan il suo pensiero e augurio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico: “Mi dispiace tanto non essere lì con te, ma ci vedremo prestissimo”, ha scritto.



