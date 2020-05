Flavio Briatore e Nathan, ex marito e figlio Elisabetta Gregoraci/ “Ci vediamo e…”

Pubblicità

Flavio Briatore resterà per sempre legato ad Elisabetta Gregoraci che gli ha regalato il bene più prezioso, il figlio Nathan Falco di cui entrambi sono follemente innamorati. Con il figlio Nathan con cui ha un rapporto splendido, Briatore ha trascorso la quarantena come ha raccontato l’imprenditore in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Per amore di Nathan, Elisabetta Gregoraci e Briatore hanno scelto di abitare in case vicine in modo da permettere al bambino di trascorrere del tempo con entrambi i genitori. Una condizione che ha permesso agli ex coniugi di vivere più serenamente la quarantena. “Lui sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri l’una dall’altra. Ci vediamo molto spesso”, ha raccontato Briatore che, tra un impegno lavorativo e l’altro, cerca di dedicare tempo e attenzioni al figlio.

FLAVIO BRIATORE E NATHAN, RITROVATA SERENITA’ CON ELISABETTA GREGORACI

Nonostante la fine del matrimonio, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono riusciti a trasformare il loro rapporto. Oggi, infatti, sono due genitori che si vogliono bene e si rispettano donando al figlio Nathan la serenità di cui ha bisogno per crescere tranquillamente. Insieme hanno ritrovato la complicità e riscoperto la voglia di trascorrere del tempo insieme. Proprio con la Gregoraci e con il figlio Nathan, infatti, Briatore ha festeggiato il suo 70esimo compleanno mostrandosi sereno a quelli che sono i veri affetti della sua vita. Sul figlio Nathan, inoltre, Briatore, al settimanale Oggi, ha dichiarato: “Guardi, tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa… Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere. Se camminando lui vede una bottiglietta di plastica per terra, si china e la raccoglie. Io alla sua età non ci avrei mai pensato. Sta crescendo una generazione molto più attenta all’ecologia, all’ambiente”.

