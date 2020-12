Flavio Briatore e Nathan Falco, ex marito e figlio Elisabetta Gregoraci, gelosi di Pierpaolo Pretelli?

Flavio Briatore e Nathan Falco sono rispettivamente l’ex marito e il figlio di Elisabetta Gregoraci. Proprio per quest’ultimo la showgirl calabrese ha voluto lasciare il programma perché sicura di non voler passare il Natale lontano da lui. I primi abbracci fuori dalla casa sono stati per Nathan con il quale si è poi mostrata sui social pronta ad addobbare il loro albero in quel di Montecarlo. Certo la showgirl adesso dovrà fare la spola tra la sua casa e Roma per prendere parte alle dirette del Grande Fratello Vip 2020 ma lo farà pure durante la vigilia di Capodanno e le feste? Gli occhi sono puntati su di lei e oggi sarà ospite a Verissimo per parlare proprio dell’abbraccio con il figlio e delle loro confidenze post GF Vip.

Nathan Falco geloso, Flavio Briatore l’ha sgridata per via di…

Secondo le anticipazioni sembra che con Nathan c’è stato qualche problemino all’inizio perché il figlio gli ha subito comunicato il suo fastidio nel vederla abbracciata a Pierpaolo Pretelli ammettendo la sua gelosia. Lei stessa oggi lo racconterà parlando di questa sua confidenza ma dicendo anche che capisce che da fuori poteva sembrare qualcosa di diverso ma per loro era la normalità stare vicini, abbracciarsi e sostenersi. Un’altra persona che non ha gradito quello che è successo e che è stato detto in casa è sicuramente Flavio Briatore. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha pensato bene di sgridare la moglie una volta a casa perché infastidito da quello che è stato detto e non tanto da quello che è stata fatto nella casa. In particolare, lei stessa oggi a Verissimo racconterà che Flavio Briatore l’ha sgridata una volta fuori proprio perché non volea finire in mezzo a tante situazioni riferendosi soprattutto alla questione Giulia Salemi. I due avranno risolto le loro discussioni in questi giorni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA