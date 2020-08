Flavio Briatore e Silvio Berlusconi insieme in Sardegna/ Video: “Un amico speciale”

Flavio Briatore e Silvio Berlusconi insieme in Sardegna, ad annunciarlo è lo stesso imprenditore su Instagram. Con un video e una fotografia, l’ex manager della Benetton ha rivelato ai followers di essere in compagnia del leader di Forza Italia in Costa Smeralda, dove il Cavaliere sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Due grandi amici di nuovo insieme, dunque, come spiegato dallo stesso Briatore: «Grande giornata oggi! Sono venuto a trovare il mio amico presidente, gli voglio tanto bene. Lo trovo in forma, bravo Silvio». Breve il commento di Silvio Berlusconi, che ha rivolto un pensiero a tutti i seguaci di Briatore: «Grazie, grazie di cuore, auguri!».

FLAVIO BRIATORE E SILVIO BERLUSCONI INSIEME IN SARDEGNA

Flavio Briatore e Silvio Berlusconi sono legati da anni da un rapporto di amicizia e di stima reciproca, come testimoniato in passate interviste. L’imprenditore recentemente ha tessuto le lodi del leader di Forza Italia ai microfoni di Libero, precisamente lo scorso 2 luglio 2020, commentando così l’audio choc del giudice Amedeo Franco in cui parlava della sentenza che condannò il Cavaliere a 4 anni: «Non solo hanno rovinato la vita a un uomo. Ma hanno cambiato la vita a tutti noi, cittadini. Hanno cambiato la storia di questo Paese su che cosa? Su una decisione presa ‘dall’alto’. È terrificante. Mi sembra il minimo nominarlo senatore a vita». Flavio Briatore ha inoltre firmato la petizione per la nomina di Silvio Berlusconi senatore a vita.

Ai microfoni di Libero aveva poi aggiunto: «Berlusconi ha dato lavoro a migliaia di persone. Ha pagato in tasse centinaia di milioni. È una persona conosciuta in tutto il mondo. E se lo lasciavano lavorare, non saremmo in questa situazione catastrofica e i grillini non ci sarebbero. Abbiamo senatori a vita che non hanno mai inciso su niente e non vanno nemmeno in Senato».





© RIPRODUZIONE RISERVATA