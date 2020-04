Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme?/ “E’ tornata l’intesa”

Pubblicità

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme? Così parrebbe, almeno dal punto di vista “fisico”: i due stanno trascorrendo la quarantena da Coronavirus insieme al figlio Nathan e gli scatti pubblicati raccontano di quella che sarebbe un’intimità ritrovata. Non solo: un amico della coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, nella quale ha detto che i due hanno scelto di trascorrere l’isolamento insieme per stare accanto al bambino (si trovano a Montecarlo) e che la decisione sia arrivata soprattutto dalla showgirl, che avrebbe anche confidato “è bello tornare a sorridere”. L’amico ha rivelato che Briatore e Gregoraci avrebbero ritrovato l’intesa dei giorni migliori, e che peraltro il loro riavvicinamento non sarebbe iniziato solo in queste ultime settimane.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si erano conosciuti nel 2006, e dopo due anni era arrivato il matrimonio; nel 2017 tuttavia la coppia si è separata. Adesso però sembra che siano tornati insieme: già lo scorso gennaio Elisabetta aveva compiuto 40 anni ed era stato lo stesso Briatore a organizzare la festa per il compleanno. La showgirl invece ha preso parte al settantesimo dell’imprenditore; per di più negli ultimi tempi i due avrebbero ritrovato la sintonia dei giorni migliori, anche se non ci sono state dichiarazioni ufficiali in merito. Briatore ha già rilasciato qualche dichiarazione in questo periodo di Coronavirus ma si è riferito in particolar modo alla situazione economica, non risparmiando qualche critica circa la gestione dell’emergenza; non sono ancora arrivate parole sulla riappacificazione con Elisabetta.

La quale, nei giorni scorsi ha partecipato alla Quarantine Pillow Challenge: una delle tante sfide virtuali che sono sbocciate su Instagram nelle settimane della quarantena da Coronavirus. Questa prevede che influencer, modelle e vip di tutto il mondo si facciano immortalare nude, con il corpo coperto da un cuscino (da cui il nome della sfida); lo ha fatto appunto anche Elisabetta, che ha commentato la sua foto con un semplice “mi ci sono cimentata pure io” e ha indicato come luogo “home”, senza dare particolari riferimenti. Nei prossimi giorni dovremo dunque aspettarci l’annuncio di lei e Flavio Briatore che sono tornati insieme?



