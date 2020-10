Flavio Briatore “Elisabetta Gregoraci? Nathan Falco va protetto”/ “Lei a 40 anni faccia come crede”

Chissà come reagirà Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 quando scoprirà che Flavio Briatore è tornato a parlare di lei, questa volta in diretta televisiva e mettendoci la faccia. L’imprenditore ed ex marito della conduttrice è intervenuto in collegamento su Rai 1 nel corso della nuova puntata de La Vita in diretta. Oltre a parlare con Alberto Matano della sua positività al coronavirus, dal quale ora è guarito, Briatore si è espresso sulla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente nel reality condotto da Alfonso Signorini. Anche questa volta ha però espresso solo parole positive, dichiarando che sempre rimarrà legato a lei.

Flavio Briatore sull’ex moglie: “Elisabetta è libera di scegliere la strada da percorrere”

“A quarant’anni può scegliere di fare la carriera che vuole” ha esordito Flavio Briatore a La Vita in diretta, per poi aggiungere “è la mia ex moglie ma è anche la mamma di mio figlio, quindi sarò sempre legato a lei”. Poi ha precisato “Penso che a quarant’anni ognuno sia libero di scegliere la strada da percorrere – ammettendo di non avere voce in capitolo in queste scelte che appartengono soltanto alla sua vita – non devo essere io a giustificare o incoraggiare Elisabetta. Per me l’unico obiettivo è proteggere nostro figlio”. Un obiettivo da lui espresso chiaramente anche nella lettera che le è stata fatta recapitare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, peraltro molto apprezzata da Elisabetta.

