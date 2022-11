Flavio Briatore ex marito Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco/ “A 12 anni…”

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, come mai è finita?

Flavio Briatore è l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. I due sono stati insieme per tanti anni e hanno anche avuto un figlio. Nonostante la loro relazione sia nata dopo quasi un anno dal loro incontro, i due sono stati affiatati per molti anni. Infatti, con un matrimonio e un figlio, nessuno si aspettava che una donna riuscisse a fare breccia nel cuore dell’imprenditore, da sempre scapolo incallito. Ma Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno suscitato anche molto scalpore per la loro differenza d’età di trent’anni. Essendo stati molti anni insieme, ne hanno passate tante. I due si sono conosciuti nel 2005 in un hotel milanese. Lei ha sempre dato il merito dell’incontro a Fabrizio Corona, ma il suo ex agente, Francesco Chiesa Soprani, ha affermato di essere stato lui a organizzare l’incontro. Hanno iniziato a uscire un anno dopo, non nascondendo mai la loro relazione ma anzi, posando volentieri per le fotocamere.

Dopo due anni di fidanzamento poi, i due decidono di sposarsi, dopo aver vissuto in giro per l’Europa. Le nozze si sono celebrate nel 2008, a Roma. Due anni dopo nasce Nathan Falco, il loro primogenito. Dopo ben 10 anni di matrimonio, la coppia firma le carte per il divorzio consensuale, nel 2017. Non si conosce la cifra esatta né del patrimonio di lui, né di quanto abbiano accordato con la ex moglie. Tuttavia, lei ha rivelato che il vero motivo della rottura fosse la mancanza di attenzioni da parte del marito, che l’avrebbe lasciata sola pure il giorno del funerale della madre. Ma circolava voce che Briatore, per il bene del figlio, avesse chiesto alla ex moglie di tornare insieme. Nonostante si vogliano molto bene però, non potrebbero più stare insieme.

Nathan Falco è il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. Nathan ha iniziato a seguire le orme imprenditoriali di Flavio. A 12 anni è già CEO di una società, precisamente della Billionaire Bears nft. Il figlio della showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ha aggiornato il suo profilo Instagram, inserendo nella biografia questo dettaglio che non è passato inosservato.

Al Settimanale Chi Elisabetta Gregoraci ha da poco rivelato che anche per quanto riguarda la vita privata, il figlio sembra aver seguito i consigli del padre: “Da qualche mese vedo arrivare cuori sul suo telefonino, il sabato esce a mangiare la pizza con gli amici: credo che dopo il calcio e la PlayStation abbia scoperto le ragazze. Il 18 marzo abbiamo festeggiato il suo compleanno e nella lista degli invitati erano quasi tutte femmine. Avevano la sua età, ma un paio sembravano più grandi e, da buona mamma calabrese, le ho scrutate con attenzione. Sono allenata dopo 13 anni con Flavio. Ho mandato la foto a Flavio, che non era con noi, e gli ho scritto: “Briatore figlio batte Briatore padre 10 a 0”.

