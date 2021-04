Flavio Briatore, ex marito Elisabetta Gregoraci/ Voci di riavvicinamento ma..

Flavio Briatore è ancora l’ex marito di Elisabetta Gregoraci o qualcosa di più? La loro vita privata continua ad essere sotto il faro dei riflettori del gossip soprattutto da quando la showgirl calabrese ha partecipato al Grande Fratello vip 2020 rivelando alcuni dettagli della loro relazione. La Gregoraci ha svelato il perché del divorzio da Briatore, la sua assenza e il suo poco interesse alla vita ‘normale’ anche quando la sua adorata mamma ha combattuto con il cancro fino alla morte e proprio il giorno del funerale sembrava più interessato all’inaugurazione del suo nuovo locale che ad altro. Proprio da lì le cose sono precipitate e i due si sono lasciati anche se continuano ad essere presenti per il loro adorato Nathan passando addirittura le feste insieme e anche un periodo durante il lockdown scorso.

Sembra proprio che in quel frangente, Flavio Briatore abbia deciso di chiedere ad Elisabetta Gregoraci di riprovarci e lei ha detto no, ma se adesso tutto fosse cambiato? In queste settimane si è parlato spesso di un riavvicinamento e non solo perché i due sono spesso stati immortalati insieme ma anche perché sembrano più complici anche sui social, questo basta a dire che ci riproveranno dopo tutto quello che è successo? Al momento sembra di no visto che Flavio Briatore è molto più interessato e preoccupato per le sue attività costrette a rimanere ferme al palo per via del “Governo di svalvolati”, almeno a suo dire, che continua a chiudere e tenere tutti fermi con il coprifuoco e regole varie di restrizione.

