Flavio Briatore, flirt con Valentina Kolesnikova?/ Incontro a Montecarlo, ma…

Nuovo flirt per Flavio Briatore? Secondo quanto racconta il settimanale Diva e Donna, l’imprenditore potrebbe voltare pagina, sentimentalmente parlando, accanto alla bellissima Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018. Stando a quanto racconta la rivista edita da Cairo Editore, Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova si sarebbero visti a Montecarlo. Un viaggio che sarebbe stato documentato anche dalla modella trentenne che vive a Milano e che, tuttavia, si sarebbe mostrata sempre da sola. Secondo Diva e Donna, Valentina avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage durante i giorni trascorsi a Montecarlo e con Briatore avrebbe pranzato al Cipriani. Quella tra l’imprenditore e la modella, tuttavia, potrebbe essere una semplice amicizia e, per il momento, non ci sono foto ufficiali da poter pensare ad un rapporto diverso da quello amichevole.

Flavio Briatore, i fans più romantici sognano il ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore continua ad essere ufficialmente single? A quanto pare sì, anche se i fans più romantici continuano a sognare il ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci con cui l’imprenditore continua a trascorrere tanto tempo insieme. La stessa showgirl, parlando del suo rapporto con l’ex marito, ha più volte ribadito l’enorme affetto che la lega al padre di suo figlio. L’amore, infatti, si è trasformato in affetto vero e sincero e i due ex coniugi, per la serenità del figlio Nathan, trascorrono tanto tempo insieme. Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, infatti, la Gregoraci ha festeggiato il Natale con il figlio Nathan e Briatore facendo sognare i fans che vorrebbero vederli nuovamente insieme. Un sogno che pare destinato a restare tale anche se tra la showgirl e l’imprenditore l’affetto è forte come sempre.



