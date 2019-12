Flavio Briatore ha lasciato Benedetta Bosi/ “L’ha liquidata con un sms”: il gossip!

Continua ad essere uno dei grandi protagonisti del gossip Flavio Briatore. L’imprenditore, ex di Elisabetta Gregoraci, nelle ultime settimane è finito nuovamente sulle riviste patinate per un nuovo flirt, ancora una volta con una donna molto più giovane di lui. Lei è Benedetta Bosi, che ha ben 49 anni meno di Briatore. Un flirt che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già acqua passata. Lo annuncia il settimanale Chi di Alfonso Signorini, secondo il quale sarebbe stato proprio Biatore a chiudere la conoscenza con la baby fidanzata. Il tutto sarebbe accaduto telefonicamente e dopo un viaggetto romantico fatto a Londra. È chiaro che si parla di semplice gossip, anche perché l’imprenditore non ha mai confermato questa recente relazione. Ma cosa sarebbe dunque accaduto nei dettagli?

Flavio Briatore pensa ancora ad Elisabetta Gregoraci?

A svelarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana. Su questo si legge: “Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. – il tutto sarebbe accaduto in modo abbastanza secco – Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”. Poi la conclusione della chicca di gossip, che lancia una pungente indiscrezione : “Il suo cuore batte ancora per l’ex moglie Elisabetta Gregoraci?”. La rivista fa dunque intuire che una delle motivazioni di questa rottura starebbe nel legame ancora forte che Briatore prova per la sua ex. Un gossip tuttavia non nuovo che, ad oggi, non ha mai trovato conferma nei fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA