Flavio Briatore ha ‘mentito’ su Sofia Giaele De Donà?/ “Avvistati insieme…”

Flavio Briatore e Sofia Giaele De Donà hanno avuto una relazione? Nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip, Sofia aveva rivelato di essere stata al centro del gossip per via di un presunto flirt con Flavio Briatore. Interrogato da Dagospia però, Briatore aveva prontamente smentito la notizia replicando seccamente: “Sofia chi?”. Eppure c’è una foto che li mostra insieme: proprio Sofia e Flavio Briatore nel locale di proprietà dell’imprenditore in Sardegna. Il punto però è che Briatore scatta selfie con chiunque ma non per questo deve esserci per forza una storia d’amore tra lui e le donne con cui scatta le foto.

Sul Settimanale Chi in edicola questa settimana si rinforza però la voce di un flirt tra Briatore e Sofia Giaele. A dispetto di quanto da lui raccontato, è emerso che l’uomo e Sofia Giaele si sarebbero incontrati più di una volta. Non solo in Costa Smeralda e a Montecarlo dunque ma entrambi avrebbero alloggiato nello stesso albergo a Forte dei Marmi. Come si legge sul Settimanale: “I due hanno alloggiato in stanze rigorosamente separate perché lei si trovava con un’amica al Grand Hotel Imperiale”. Non finisce qui però perché i due si sarebbero stati avvistati anche al Twiga. Non sappiamo se tra loro sia successo qualcosa ma probabilmente Alfonso Signorini potrebbe avere abbastanza materiale per approfondire la situazione nelle prossime puntate.

Flavio Briatore e Sofia Giaele De Donà hanno avuto un flirt?

C’è mai stato davvero un flirt tra Flavio Briatore e Sofia Giaele De Donà? Qualche settimana fa nonostante la secca smentita di Briatore, un’amica di Sofia Giaele De Donà aveva confermato il flirt tra i due rivelando un dettaglio inedito: “Confermo, il flirt c’è stato. Sul profilo Instagram di lei c’è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020. All’epoca Giaele era fidanzata con Bradford, ma frequentava Flavio e quello è proprio il suo aereo”.

La stessa amica aveva poi aggiunto altri dettagli in merito al matrimonio di Sofia Giaele De Donà con Bradford Beck: “Da molto tempo Giaele sogna di fare televisione. Con Bradford il rapporto è a distanza. Lui è molto impegnato e la loro storia è open: come ha detto la stessa Giaele, se capita un flirt, capita… E al marito va bene così. Questi sono i loro patti. Lui poi ha già un matrimonio alle spalle, ma si è rifatto una vita sentimentale quando ha conosciuto Giaele, all’Amfar, un evento benefico a Milano”. Quando Alfonso Signorini aveva fatto notare a Sofia Giaele De Donà qual era stata la reazione di Flavio Briatore, la ragazza aveva commentato: “Flavio ciao, eccomi sono quella delle foto di Forte dei Marmi, quella che hai conosciuto in Sardegna se ti fossi dimenticato di me…”. Chi dice la verità?

