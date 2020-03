Flavio Briatore: “Ho avuto il Coronavirus”/ “Febbre altissima per 10 giorni”

Anche Flavio Briatore ha avuto il Coronavirus. L’imprenditore piemontese lo ha rivelato oggi, come riporta La7: “Ho avuto febbre altissima e facevo fatica a respirare” ha detto Briatore, aggiungendo che il suo medico non riusciva a capire quale fosse il problema. Alla fine si è deciso di effettuare una TAC, che ha rivelato un’ombra: “Con il senno di poi, il mio medico mi ha detto che avevo fatto il Coronavirus”. Fortunatamente, ha aggiunto Briatore, non c’è stato bisogno di ossigeno; in caso contrario, sarebbe stato necessario il ricovero in ospedale e sappiamo bene che la situazione nelle strutture sanitarie non è ottimale, per mancanza di spazi e strutture adeguate. Briatore ha poi confermato di essere stato “malissimo” per 10 giorni, ma che adesso sembra essersi ripreso; situazione che è comune a quella di altri personaggi famosi o meno, già oggi abbiamo parlato di Pepe Reina che ha di fatto raccontato una storia molto simile a quella dell’imprenditore originario di Verzuolo.

CORONAVIRUS, FLAVIO BRIATORE RACCONTA LA SUA STORIA

Anche Flavio Briatore dunque ha voluto raccontare la sua storia, rivelando di aver contratto il Coronavirus: fortunatamente il contagio non ha avuto conseguenze gravi, come purtroppo accade a tantissime persone – basta leggere i numeri. Briatore è uno dei tanti ad aver sviluppato il Covid-19 senza aver bisogno di andare in ospedale: lui è stato male, c’è invece chi si ammala e quasi non se ne accorge. Dipende dai casi, ma la testimonianza di Briatore (famoso per i tanti locali nel mondo, ma anche per essere stato direttore esecutivo della Benetton (tre Mondiali di Formula 1 con Michael Schumacher e Fernando Alonso) e proprietario del Queen’s Park Rangers fa capire, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia importante seguire le norme sanitarie e le misure restrittive imposte, perché si potrebbe essere portatori del virus e non averne i sintomi (pare ad esempio sia successo a Cristiano Ronaldo, e ad altri ancora), contagiando così le persone con cui si entra a contatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA