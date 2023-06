Flavio Briatore: “La leggenda continuerà…”/ Fan in visibilio per l’addio a Silvio Berlusconi

Flavio Briatore presenzia ai funerali di Silvio Berlusconi con l’ex consorte vip Elisabetta Gregoraci: web diviso

Flavio Briatore torna al centro della cronaca rosa per la partecipazione alla cerimonia dei funerali di Silvio Berlusconi unitamente al messaggio d’addio destinato al compianto politico e imprenditore. L’ex consorte vip di Elisabetta Gregoraci insieme a quest’ultima sono immortalati in una delle immagini più virali tra quelle finite online della cerimonia dei funerali di Silvio Berlusconi, che ha visto stringersi una gran moltitudine di persone in un unico coro di addio al compianto padre fondatore di Mediaset e Forza Italia.

Lo scatto che infiamma ancora di più la divisione dell’opinione dell’occhio pubblico attivo nel web, rispetto alla memoria di Silvio Berlusconi e al relativo lutto nazionale di risonanza global che ora vive il Belpaese, vede Flavio Briatore lasciarsi accompagnare dall’ex consorte alla cerimonia dei funerali made in Milan. E le reaction web sono tra le più disparate. Se da una parte c’é una moltitudine di messaggi d’encomio del web, in particolare tra i supporters di Silvio Berlusconi, che all’ex coppia giungono da parte dei fandom, dall’altra non mancano dei messaggi critici.

“Si è ringiovanito Briatore“, si legge tra i commenti social a margine dello scatto virale su Instagram, e poi ancora tra gli altri: “Lui chirurgia plastica a gogò, fanno

vomitare”; “io li trovo bellissimi”. Insomma anche la partecipazione ai funerali di Silvio Berlusconi, per l’ex coppia, diventa un thread di accesa discussione online.

Il messaggio d’addio di Flavio Briatore é social

E non é tutto. A margine della presenza di coppia con Elisabetta Gregoraci alla cerimonia funebre, Flavio Briatore destina inoltre un commosso messaggio di addio al compianto politico e collega imprenditore, rimarcando quindi di essere un estimatore di Silvio Berlusconi. “Caro Presidente, quello di ieri non è stato un triste addio… è stata invece una grande festa alla quale

abbiamo partecipato numerosi, per ricordarti ed omaggiarti come meriti – si legge tra le righe rilasciate per iscritto in ricordo al compianto politico, in un post condiviso via Instagram. E il messaggio di addio, poi, prosegue ancora: “Tu sarai sempre con noi, ci guiderai e consiglierai ancora e ci spronerai con il tuo entusiasmo e la tua visione. La “leggenda” Silvio, continuerà a essere da esempio e ispirazione per tutti: per i tuoi figli, per i tuoi cari, per i tuoi tanti amici, per i tuoi collaboratori, per gli imprenditori italiani, e anche per la gente comune, il popolo, a cui sei

stato sempre vicino con affetto e generosità”. Inoltre, tra le parole d’elogio in memoria di Silvio Berlusconi, Flavio Briatore palesa di non essere stupito per il fatto che siano accorsi in almeno 15mila alla cerimonia dei funerali: “leri c’era una grande folla in Piazza Duomo: la “tua” gente è venuta a salutarti e con gratitudine e commozione ha cantato, applaudito e sventolato le bandiere del Milan e del Monza per ringraziare il suo Presidente per averla fatta sognare, per aver creato posti di lavoro, per aver dato speranza e offerto un futuro a tante famiglie e per essere

stato un grande Leader. Ciao Silvio, sarai sempre con noi e per sempre nei nostri

cuori”.

