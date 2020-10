Flavio Briatore: lettera verità su Elisabetta Gregoraci/ Nuove accuse al GF Vip?

Manca poco all’inizio di una puntata del Grande Fratello Vip che, stando alle ultime anticipazioni, ci regalerà non pochi colpi di scena. È delle ultime ore la notizia, data da TvBlog, di un importante intervento che Flavio Briatore farà questa sera, diretto all’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Nelle mani della conduttrice arriverà infatti una lettera proprio da parte del padre di suo figlio Nathan Falco. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Elisabetta di alcuni giorni fa, Briatore ha deciso di scrivere tutta la sua verità in una lettera che verrà dunque recapitata alla Gregoraci in diretta. Lei la leggerà a tutti, svelandone quindi il contenuto. Cosa avrà scritto Flavio? Tutto fa credere in un nuovo duro attacco in diretta dell’imprenditore all’ex moglie.

Elisabetta Gregoraci Vs Flavio Briatore: nuova replica in diretta al Grande Fratello Vip

Facendo un passo indietro alla puntata del Grande Fratello Vip 2020 di venerdì, ricordiamo che, dopo aver letto le dichiarazioni di Briatore in un’intervista al Fatto Quotidiano, Elisabetta Gregoraci ha avuto una reazione piuttosto forte. In diretta ha dichiarato: “Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. E quando lui si arrabbiava e ha anche cercato di ostacolarmi nel mio lavoro, io sono andata sempre avanti. In questi anni sono stata una signora e non ho mai detto niente.” La Gregoraci l’ha inoltre accusato di non essere stato un signore proprio per aver parlato di “mantenimento” e, dunque, di denaro, in una situazione come questa. Cosa avrà replicato Briatore dopo le dichiarazioni dell’ex?



