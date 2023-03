Flavio Briatore, lite con Fratoianni in tv/ “Non vengo più, comunista che insulta!”

Scontro in diretta televisiva ieri sera durante la messa in onda della puntata di Cartabianca, noto talk condotto da Bianca Berlinguer in diretta su Rai Tre. Si parla di ambiente, di green e della decisione dell’Ue di vietare le auto a benzina e a diesel dal 2035, e ospite in studio vi è Nicola Fratoianni, mentre in collegamento vi è Flavio Briatore. Fra il noto imprenditore piemontese e il segretario di Sinistra Italiane sono state scintille vista la differenza di vedute. “In Italia amiamo il capitalismo finché è monopolistico”, ha raccontato il politico riferendosi alla possibile proroga delle concessioni balneari fino al 2024, al che Briatore ha replicato: “In Francia -dice Briatore – le concessioni sono state messe all’asta e tutte le spiagge sono in mano a 3 gruppi… Se in Italia vengono messe all’asta le concessioni, io posso acquistarne altre, ma tante piccole aziende spariranno”.

Flavio Briatore passa il San Valentino senza Barbara D'Urso/ Storia smentita?

La temperatura, come fa notare anche l’Adnkronos, si scalda decisamente quando si parla del blocco dei motori endotermici dal 2035: “Gli altri paesi vanno avanti, noi siamo fermi”, dice Fratoianni, ma Briatore replica: “Penso di avere più esperienza di Fratoianni in questo campo, ho fatto 8 anni di Formula 1…. Si può arrivare ad emissioni zero senza dover necessariamente cambiare motori e buttare via il parco auto esistente…”, poi Briatore sbotta: “Quando c’è Fratoianni io non devo più venire, è il tipico comunista che pensa solo ad insultare”.

BARBARA D'URSO E FLAVIO BRIATORE STANNO INSIEME?/ Lei nega "Siamo amici, sono single"

BRIATORE, FRATOIANNI, LITE A CARTABIANCA: IL PUNTO DI VISTA DEL MANAGER SU AUTO, GOVERNO E MIGRANTI

La situazione è poi tornata alla normalità, e Bianca Berlinguer ha incalzato nuovamente l’ex team principal della Benetton sulla questione auto green: “La F1 sta sviluppando una benzina pulita a zero emissioni che sarà pronta nel 2026. I carburanti sintetici sostenibili sono una soluzione contro la CO2. Quando saranno pronti potremo usarli senza cambiare auto e senza bisogno di colonnine”.

Si è parlato anche di migranti e a riguardo Briatore ha raccontato di aver salvato dei poveretti con il proprio yacht: “Una scena straziante, un conto è vederlo in tv, un conto vederlo a 50 metri. Noi abbiamo messo la nostra barca davanti alla loro per fare da frangionda”. Chiusura dedicata al governo attuale: “Vedo ministri più preparati dei precedenti governi. Giorgia Meloni è una persona seria che studia, ha polso e tiene a bada tutti quanti. Tra Conte e la Meloni voterei sempre Giorgia Meloni”.

Flavio Briatore e Barbara D'Urso stanno insieme?/ Lui rompe il silenzio: "Il mio unico legame è con…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA