Nathan Falco Briatore in questi giorni ha fatto ritorno a scuola, un prestigioso istituto svizzero sito a Ginevra: qual è il college e quanto costa

Nathan Falco Briatore torna a scuola: il messaggio di papà Flavio

Gli ultimi giorni di agosto hanno il sapore non solo della fine dell’estate, ma anticipano anche il ritorno sui banchi di scuola per numerosi studenti. Nathan Falco Briatore non fa eccezione e, in questi giorni, ha fatto ritorno presso il prestigioso istituto svizzero in cui ha iniziato lo scorso anno il suo percorso di studi superiori, supportato come sempre dall’affetto della famiglia e dei genitori Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci confessa: "Dopo Flavio Briatore non farò altri matrimoni"/ "L'amore? Sono aperta"

Per lui rappresenta un inizio di scuola anticipato rispetto a tanti altri suoi colleghi che, invece, torneranno sui banchi a partire dal 10 settembre negli istituti italiani. Questo perché il college svizzero da lui frequentato riapre i battenti sin dalla fine di agosto, dando così il via ad un nuovo anno scolastico.

Elisabetta Gregoraci sul presunto flirt con Francesco Arca: reazione strana e misteriosa/ Cosa non torna

E, per l’occasione, è arrivato anche un messaggio di buona fortuna da parte di papà Flavio. L’imprenditore pochi giorni fa ha condiviso sul suo profilo Instagram un post, con una foto del figlio Nathan seduto sulla barca su cui ha trascorso le vacanze estive assieme alla famiglia, e un messaggio di in bocca al lupo per il rientro a scuola: “…e domani si ritorna in College. Good luck Falco!“.

Qual è la scuola di Nathan Falco Briatore e quanto costa

Come riporta il settimanale Chi, Nathan Falco Briatore ha fatto rientro in Svizzera presso il Collège du Léman, a Versoix, nei pressi di Ginevra, che frequenta dallo scorso anno. Trattasi di un prestigiosissimo istituto svizzero che accoglie studenti da tutto il mondo e di un centinaio di nazionalità differenti, principalmente figli dell’élite mondiale come manager, imprenditori e politici.

Francesco Arca e la moglie Irene in vacanza insieme/ Messo a tacere il gossip con Elisabetta Gregoraci

Un college che rappresenta un’eccellenza a livello internazionale e, di conseguenza, anche i costi delle rette scolastiche sono piuttosto elevati. Secondo le cifre riportate da Chi, la retta annuale è di circa 120.000 euro all’anno e comprende non solo le spese scolastiche ma anche vitto, alloggio e tutti i servizi necessari; ad essi vanno poi aggiunti altri costi come la tassa di iscrizione (530 euro), la tassa di ammissione (5.101 euro) e un deposito cauzionale (6.380), oltre a servizi accessori ed extra da pagare a parte.