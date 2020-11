Nathan Briatore, Elisabetta Gregoraci si commuove/ La toccante lettera per il figlio

Nathan Falco Briatore alla conquista del web: nelle ultime ore, come peraltro era già successo in passato, il figlio dell’imprenditore Flavio e di Elisabetta Gregoraci si è preso involontariamente la scena grazie ai suoi genitori. Il ragazzino di 10 anni infatti è stato tirato in ballo da papà Flavio e dalla mamma che al momento è ‘impegnata’ nella Casa del Grande Fratello VIP. Infatti la showgirl ed ex compagna di Briatore, con cui da tempo è ai ferri corti, è stata protagonista di un momento tanto tenero quanto commovente catturato dalle telecamere del reality show: la 40enne showgirl e conduttrice televisiva calabrese infatti ha scritto di suo pugno una lunga lettera al suo Nathan, interrompendosi più volte a causa delle lacrime. Costretta ad asciugarsi gli occhi e soffiarsi il naso, probabilmente perché travolta dalle emozioni, la Gregoraci non ha poi rivelato il contenuto della lettera ma fa tenerezza quando alla fine la rilegge, quasi a voler essere sicura di aver scritto tutto e allo stesso tempo come a voler tenere con se quelle parole.

ELISABETTA GREGORACI SCRIVE UNA TOCCANTE LETTERA AL FIGLIO NATHAN FALCO

Nell’attesa di capire se il contenuto della missiva (a questo link il video dal “Grande Fratello VIP”) a lui rivolta sarà reso pubblico, il Nathan Falco è stato immortalato dal papà Flavio Briatore dietro il bancone di un bar. “I primi passi nel business!” è l’ironica didascalia che accompagna lo scatto del figlio di Elisabetta Gregoraci in un noto bar di Montecarlo dove il giovane rampollo muove i suoi primi passi nel mondo del lavoro, anche se solamente da… dipendente. Munito di mascherina e aiutato da chi è più esperto di lui il ragazzino si diverte applicandosi nella preparazione di un cappuccino e il papà è così fiero che la foto finisce sul suo profilo Instagram per l’apprezzamento dei migliaia di follower di Briatore senior che apprezzano il fatto che Nathan Falco si ‘sporchi le mani’ e si dia da fare per quella che può essere considerata una sorta di gavetta. Tralasciano quelli che, volendo usare un eufemismo, sono i dissapori con l’ex compagno Flavio, la Gregoraci avrà di che essere fiera di suo figlio quando potrà riabbracciarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)





