“Flavio Briatore ricoverato per coronavirus”/ L’Espresso: “Condizioni serie”

Flavio Briatore ricoverato per aver contratto il coronavirus: le sue condizioni sarebbero serie. A riportarlo è L’Espresso, che fornisce importanti dettagli: l’imprenditore sarebbe arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano nella giornata di lunedì 24 agosto. Le sue condizioni sono definite «serie», ma al momento il proprietario del Billionaire non si troverebbe in terapia intensiva. Una notizia che arrivare nelle ore delle polemiche legate alla nota discoteca di Porto Cervo, in Sardegna: come già evidenziato, è stato registrato un focolaio nel locale di Briatore – 58 persone dello staff positive – con l’imprenditore che negli scorsi giorni aveva attaccato duramente il governo mettendo nel mirino le misure intraprese per il contrasto al Covid-19.

L’ESPRESSO: FLAVIO BRIATORE RICOVERATO PER CORONAVIRUS

Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute di Flavio Briatore, colpito dal coronavirus come tanti altri vip che hanno trascorso le vacanze in Sardegna. Lo stesso imprenditore ha preso parte ad una partita di calcetto lo scorso 15 agosto con altri vip: tra questi anche Sinisa Mihajlovic, in cura per combattere la leucemia e risultato positivo al Covid-19, e il conduttore Paolo Bonolis.

Ricordiamo che il Billionaire ha chiuso i battenti lo scorso 17 agosto ma in queste ore è arrivata la notizia delle decine di casi positivi riscontrati. Flavio Briatore aveva giudicato errata la decisione di chiudere il locale ed è stato protagonista inoltre di un botta e risposta sul tema con il sindaco di Arzachena.

