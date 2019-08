Flavio Briatore sbeffeggia Zingaretti/ Video convention Pd di Roma “Mai con il M5s!”

Flavio Briatore torna a pubblicare su Instagram e come al solito i post del noto imprenditore italiano non passano mai inosservati. Il manager di Verzuolo ha postato sul proprio profilo fotografico un video riguardante il segretario del Partito Democratico nonché presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il filmato risale a qualche mese fa, precisamente alla convention nazionale dei Dem tenutasi a Roma lo scorso 3 febbraio 2019. In quell’occasione, parlando davanti ai suoi adepti (non era ancora però stato eletto segretario), commentò così un’eventuale alleanza futura con il Movimento 5 Stelle: “Io ve lo dico davanti a tutti – le sue parole – e lo dirò per sempre. Io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante… mi sono perfino stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con il Movimento 5 Stelle. Li ho sconfitti due volte e non governo con loro. Imparassero a sconfiggerli chi mi accusa di questo, non il contrario”.

FLAVIO BRIATORE SBEFFEGGIA ZINGARETTI

Il video è stato accompagnato da una serie di emoticon delle risate, alla luce di quanto sta avvenendo in questi giorni. Quest’oggi, infatti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato l’incarico all’ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, di formare un governo composto dal Movimento 5 Stelle, e appunto dal Partito Democratico, uno schiaffo alla lotta dei Dem degli ultimi mesi. Non è la prima volta che Briatore tocca temi d’attualità riguardanti la politica, e lo scorso 12 agosto ha annunciato la discesa in campo con la formazione di un nuovo gruppo, il “Movimento del fare”. L’annuncio era stato dato a sorpresa su Instagram, sottolineando come il nuovo movimento fosse indipendente da qualsiasi altro partito italiano: “Io mi metto in gioco in prima persona – diceva Briatore – e so di poter contare su tanti professionisti e imprenditori che condividono le mie idee e vogliono far parte del Movimento del Fare”.

