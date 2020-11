Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci/ “Proposta matrimonio bis? Fake news” Oggi al Grande Fratello?

Qual è la verità sulla proposta di matrimonio (bis) che Flavio Briatore avrebbe fatto ad Elisabetta Gregoraci durante il primo lockdown? Se la conduttrice e showgirl ha fornito una versione romanticissima nel corso della passata puntata di Grande Fratello Vip 2020, differente sarebbe il parere dell’ex marito ed imprenditore Flavio Briatore, che avrebbe bollato quanto detto dalla donna come una “fake news”! A Briatore, a quanto pare, non sarebbero molto piaciute le esternazioni della Gregoraci sulla loro vita privata e così non si è fatta attendere la nuova replica – non diretta ma a mezzo stampa – da parte dell’imprenditore. Secondo quanto reso noto dalle informate “chicche di gossip” pubblicate sul settimanale Chi – giornale diretto dallo stesso padrone di casa del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini – Briatore non avrebbe preso benissimo le frasi della sua ex, smentendola categoricamente. Raggiunto dall’informato rotocalco nel Principato di Monaco dove Briatore vive con suo figlio Nathan Falco, l’imprenditore avrebbe messo a tacere il pettegolezzo lanciato dalla stessa ex moglie fornendo una risposta secca: “quella della Gregoraci è una… fake news”. Restano quindi ancora in piedi i dubbi sui possibili flirt che potrebbero riguardare la showgirl fuori dal reality.

FLAVIO BRIATORE SMENTISCE ELISABETTA GREGORACI E PARTE PER DUBAI

Quella di Flavio Briatore è stata una replica senza possibilità di controbattere, rispetto alle parole espresse dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci sulla presunta richiesta di matrimonio bis. Alfonso Signorini deciderà questa sera di tornare sull’argomento mettendo al corrente la gieffina sulla versione del suo ex marito e padre di suo figlio nella nuova puntata del Grande Fratello Vip? Le possibilità che ciò accada sono decisamente alte. La bella calabrese proprio nel corso del programma aveva rivelato, in modo candido: “Ho passato il lockdown con Nathan e Flavio, alla fine lui mi ha chiesto di risposarlo. Mi ha detto: ‘Eli, sono ancora innamorato di te, ricostituiamo la nostra famiglia, risposiamoci’. Me lo ha proposto anche a inizio estate”. Due, quindi, le proposte avanzate da Briatore, stando al racconto della sua ex ora smentita categoricamente. La Gregoraci, nella medesima occasione aveva comunque rivolto a Flavio delle belle parole ritenendolo una persona molto importante della sua vita al punto da non ritenersi ancora del tutto separata da lui. Nonostante questo, alla richiesta di risposarsi lei avrebbe risposto di no. “Non abbiamo risolto delle cose, temo di fare peggio”, aveva spiegato, ammettendo anche le sue colpe. Flavio, intanto, un giorno fa ha postato alcuni post eloquenti: uno che lo immortala insieme al figlio in partenza per Dubai, ed un secondo in cui torna a parlare di sentimenti: “Di questi tempi si parla troppo di contrasti e divisione e si dimentica la cosa piu’ importante, l’Amore!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA