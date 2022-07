Flavio Briatore, spunta la figlia “segreta” Leni Klun/ Vacanze a Capri e…

Flavio Briatore, su Instagram spunta la foto della figlia Leni Klun

Ed eccola, sui social per la prima volta, la figlia di Flavio Briatore, Leni Klun. L’imprenditore piemontese, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram uno scatto relativo alla vacanza a Capri che sta trascorrendo assieme alla sua “famiglia allargata”. Nella fotografia, come vediamo su Instagram, è presente l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan Falco, e appunto la figlia Leni. In questo periodo estivo stanno trascorrendo insieme le vacanze, tra momenti di spensieratezza, agio, avventure in barca e pranzi o cene in rinomati ristoranti.

Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto della figlia “segreta” di Briatore. Innanzitutto il suo vero nome è Helene Boshoven Klum. La ragazza è nata nel 2004 dalla storia d’amore vissuta con la fotomodella Heidi Klum.

Leni Klum, la figlia “segreta” di Flavio Briatore, adottata dall’artista Seal

Leni Klun è stata in seguito adottata dall’ex marito della madre, l’artista Seal. Flavio Briatore si è sempre opposto al test del Dna e non ha mai riconosciuto la figlia, pur mantenendo un buon rapporto con l’ex compagna e la ragazza. Non è infatti la prima volta che l’imprenditore trascorre del tempo con la figlia, come raccontato dallo stesso in una intervista di non molto tempo fa rilasciata a La Repubblica. In quella circostanza l’uomo d’affari piemontese aveva raccontato di aver trascorso anche le scorse vacanze estive con la figlia, la mamma Heidi, in compagnia del marito e i loro figli, Elisabetta Gregoraci e Nathan.

