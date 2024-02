Flavio Briatore sulle elezioni regionali in Sardegna: “Se vince Todde non torno”/ La replica: “Problema suo…”

Flavio Briatore e la stoccata ad Alessandra Todde: “Non vado più in Sardegna…”

Flavio Briatore è ampiamente noto per le sue spiccate capacità imprenditoriali, ma non secondaria è la sua propensione al giudizio e analisi di tematiche di attualità. Sempre senza peli sulla lingua, diretto e incalzante, a prescindere di quello che può essere il parere soggettivo. Di recente – come riporta Leggo – l’imprenditore si è espresso a proposito della possibile vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna, che poi si è di fatto concretizzata

Alessandra Todde è riuscita ad andare contro le aspettative e i pronostici; in extremis è riuscita ad avere la meglio su Paolo Truzzu – sindaco uscente di Cagliari – profilandosi come una vera propria sorpresa alle elezioni regionali in Sardegna. “Sono orgogliosa di essere la prima presidente della Sardegna; dopo 75 anni siamo riusciti a rompere un altro tetto di cristallo”.

Alessandra Todde replica a Flavio Briatore dopo la vittoria alle regionali in Sardegna

Come anticipato, Flavio Briatore si era esposto con un giudizio piuttosto perentorio rispetto alla possibile vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna. “Se vince Todde non vado più in Sardegna”, questo il commento dell’imprenditore quando ancora non vi era la certezza di quello che sarebbe stato il verdetto. All’indomani della vittoria – come riporta Leggo – Alessandra Todde ha dunque voluto replicare alle affermazioni di Flavio Briatore.

“E’ un problema suo, noi sicuramente riusciremo a campare anche senza”, queste le parole di Alessandra Todde – riportate dal portale – in merito alla considerazione di Flavio Briatore. L’imprenditore aveva infatti espresso il suo parere contrario all’eventuale trionfo della donna. A questo punto non resta che attendere per scoprire se effettivamente l’ex marito di Elisabetta Gregoraci davvero eviterà di mettere piede in terra sarda ora che Alessandra Todde è stata eletta presidente regionale.

