Flavio Briatore vs virologa Gismondo/ Video “Paracula! Semini panico e fai la star”

Flavio Briatore si scaglia contro Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze del Sacco. L’imprenditore si è imbattuto in un’intervista della virologa nella quale spiega di aver scelto Porto Cervo, in Sardegna, come meta delle sue vacanze. Alcune dichiarazioni però non le ha proprio digerite. «Questi sedicenti “personaggi pubblici” come la virologa in questione parlano da moralisti ignorando che dietro realtà come il Billionaire e tutte le altre attività che lei snobba ci sono decine di migliaia di posti di lavoro che portano indotto al paese ogni giorno. Lei cosa porta invece signora virologa?», ha scritto su Instagram. E poi ha pubblicato un video su Instagram per replicare subito. «Sono schiva, mi vanto di non essere mai stata al Billionaire», ha letto Briatore. E subito ha risposto: «Io mi vanto che una cosa non sia mai entrata al Billionaire». L’imprenditore ha poi letto un altro passaggio di questa intervista, quella in cui afferma di aver portato con sé lo stretto necessario. «Praticamente questa qui non lascia una lira a nessuno. Meglio stare a casa e non venire in Sardegna. Cucina da sola, fa tutto da sola, da lavoro a 0 persone, non va ai ristoranti», prosegue Briatore nel suo attacco frontale.

FLAVIO BRIATORE, VIDEO CONTRO VIROLOGA GISMONDO

Flavio Briatore è un fiume in piena nel video pubblicato su Instagram contro la virologa Maria Rita Gismondo. Arriva infatti a dire (sbagliando la pronuncia del cognome): «Gismondi, stattene a casa». Poi le contesta altre dichiarazioni, come quella sul fatto che non faccia vita mondana e che sul traghetto preso da Genova l’abbiano riconosciuta. «Ma chi la riconosce? Ma chi ti fila? Dici che sei un personaggio pubblico? Ma va la… Ma voi avete terrorizzato l’Italia. Tu sei una di quelle che ha terrorizzato l’Italia», prosegue Briatore, il cui attacco nei confronti della virologa Maria Rita Gismondo si fa anche più pesante. Le dice che «fa la star» quando commenta la dichiarazione in cui la virologa afferma di aver avuto un imbarco prioritario pur non avendolo richiesto e di essersi sentita in imbarazzo: «Ma che paracula sei? Sei una paracula. Al Billionaire non sei mai venuta? Diamo lavoro a 180 persone, tu? Zero. Quando vai in televisione magari ti fai anche pagare. Ma gente come te non la vogliamo in Sardegna. Non sei la cliente per noi, non sei la cliente per nessuno».





