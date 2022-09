Flavio Cattaneo, marito di Sabrina Ferilli/ Dalle nozze segrete a Parigi alla decisione sulla vita privata

Flavio Cattaneo, chi è il marito di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del panorama italiano. Grande amica di Maria De Filippi, è ormai una presenza quasi fissa delle sue trasmissioni. Tornata tra le mura di casa però Sabrina vive una vita tranquilla e lontana dal gossip insieme a suo marito: Flavio Cattaneo, dirigente d’azienda e vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori originario di Rho, in provincia di Milano. I due si sono incontrati per la prima volta sul set della fiction Dalida e da allora non si sono mai separati.

Sabrina Ferilli hot su Instagram: slip e gambe in mostra/ Il web: "La bellezza..."

Nel 2011, a gennaio, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo sono diventati marito e moglie. L’attrice veniva da una grande delusione amorosa: prima di Cattaneo, dal 2003 al 2005, è stata sposata con l’avvocato Andrea Perone da cui si è separata dopo un tradimento. Flavio e Sabrina si sono sposati a Parigi in gran segreto.

Rimini Rimini/ su Rete 4 la commedia cult con Jerry Calà e Serena Grandi

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo: la decisione sulla vita privata

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo tengono molto alla privacy, è per questo che è difficile conoscere dettagli ulteriori sulla loro vita privata. Anche sul suo profilo Instagram l’attrice non pubblica mai foto insieme al marito. I due non hanno mai avuto figli insieme; la stessa Ferilli, in un’interbvista, dichiarò: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata.”

LEGGI ANCHE:

Ferie d’agosto/ Su Rete 4 il film di Paolo Virzì

© RIPRODUZIONE RISERVATA